NEBOJŠA KRSTIĆ CITIRAO LEGENDARNOG TRENERA: Svi se bave politikom, na kraju pobedi Vučić! OVO JE BILA NAJVEĆA GREŠKA OPOZICIJE

Lokalni izbori održani su juče širom Srbije, a o izbornim rezultatima sa marketinškim stručnjakom Nebojšom Krstićem razgovarala je novinarka Kurir televizije Ksenija Stojiljković.

Nju je zanimalo koliko je "uspavana" kampanja uticala na ishod ovih izbora i da li je on iznenadio stručnjake.

foto: Starsport

- Sad bi trebalo citirati Mutu Nikolića (košarkaškog trenera, prim. nov) kad je rekao, sve ovo normalno. Kada su izbori poslednjih deset godina u pitanju, to mi je kao u fudbalu, svi ga igraju, a pobedi Nemačka. Tako da i ovde svi igraju, svi se bavaju politikom, a na kraju pobedi Vučić i njegova stranka. Dakle, s jedne strane to je normalno, opet s druge strane, oni su toliko dugo na vlasti da, sama činjenica da su toliko dugo, dakle, pokreće određenu vrstu zamora materijala, pa onda građani traže neku alternativu, čisto nova lica da vide. U ovom kontekstu su se i pojavila neka, ali evo u Nišu imate jednu grupu građana koja je ostvarila solidan uspeh, u Beogradu takođe imate solidan uspeh pokreta ili grupe građana Manojlovićevih koji su novi u izborima. Ali, u suštini, kada pogledate sve, apsolutni triumf koalicije okupljena oko SNS-a i to je jednostavno činjenica koju niko ne može poreći - smatra Krstić.

Analizirao je i slabiji rezultat opozicije u odnosu na poslednje izbore održane u decembru prošle godine.

foto: Nemanja Nikolić

- Postoji više razloga. Jedan razlog je to što su oni, za razliku od decembra, kada su nastupali relativno ujedinjeni, sada se podelili na one koji bojkotuju i na one koji ne, pa su onda proveli sve vreme ove kampanje u ratu jednih s drugima, gde su se optuživali, gde su svo televizijsko vremeno potrošili na međusobne optužbe, ko je izdao opoziciju. Te optužbe, inače, taj manir staljinistički o izdaji opozicije postoje već deset godina u tom delu javnog mnjenja, a sada su, čini mi se, doživeli kulminaciju tako što su se zaista borili između sebe, zbunjivali i dekuražirali svoje razočarane navijače. Neki su prihvatili ideju bojkota, neki su rekli, ma, pusti, neću više ni za koga, pošto ste me razočarali. I to je jedna stvar. Druga stvar, lokalni izbori su uvek manje atraktivni nego predsednički ili parlamentarni, sami po sebi. Treća stvar, imali smo nedavno izbore, pa smo malo i umorni od izbora, od kampanja, od spotova, od svega toga. Moraju ljudi malo da se užele izbora, da prođe neko vreme, pa da onda nekako više energije pokažu i učesnici, a i građani na tim izborima i to je otprilike spisak nekih stvari koje su uticale i na manju izlaznost, a i na ovaj rezultat. Znate, vi kad pogledate u stvari ko ima disciplinovano bidačko telo, čiji glasači redovnije izlaze porane, pa glasaju, a ko ima ove ležernije koji na dan izbora razmišljaju da li će u kafić, da li će na izlet ili će baš možda i na glasanje, dakle, oni uvek slabije prođu. U tom kontekstu je manja izlaznost odgovarala Vučićevoj koaliciji.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

17:52 Obraćanje Vučića iz štaba SNS