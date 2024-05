SUPRUGA KANJEA VESTA TRUDNA? Svi su ubeđeni da kontroverzni reper i Bjanka očekuju PRVO DETE, jedan detalj nikome nije promakao

Obožavatelji Kanjea Vesta uvereni su da reper "pokušava da dobije dete" sa suprugom Bjankom Ćensori, prenosi The Mirror. Njihov iznenadni brak dogodio se u decembru 2022., samo nekoliko nedelja nakon što se Kanje rastao od Kim Kardašijan s kojom ima četvero dece - Nort, Sejnta, Čikago i Psalma.

Iako obožavatelji veruju da se Bjanka Ćensori snašla u ulozi maćehe, jer je u poslednjih nekoliko meseci viđena s reperovom decom, naslućuju da će se uskoro ostvariti i kao majka. Mediji prenose da kruže glasine kako Kanje Vest i Bjanka čekaju svoje prvo dete jer već neko vreme nisu viđeni u javnosti.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Zato je prošlo 8372 dana otkako smo videli Kanjea u javnosti jer on ne izlazi bez Bjanke i još ne žele da otkriju da je trudna", komentarisao je jedan obožavatelj na društvenim mrežama.

foto: GAMR/KHROME / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Korisnici društvenih mreža pisali su da je Kim Kardašijan reperu "dala dopuštenje" da zasnuje porodicu s Bjankom, kao i da joj to navodno ne smeta.

foto: Buxo / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Drugi su istakli da je Kanje u svom zadnjem albumu, "Vultures 1", u jednoj pesmi rekao: "Već znaš da sam impulsivan i da mi je još jedno dete krajnji cilj (You already know I‘m impulsive And another baby is my end goal)."

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

Bonus video:

00:38 Nadica Ademov otkrila da je ponovo trudna!