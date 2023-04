GDE U BEOGRADU MOŽE DA SE IZNAJMI STAN ZA MANJE OD 300 €? Konačno počinju da PADAJU CENE KIRIJA, evo šta kažu agencije i OGLASI

Pad cena nekretnina vidljiv je u sve više zemalja - da li je to i signal i za Srbiju i da li je počeo da puca balon na ovom tržištu gde su cene, što kvadrata za kupovinu, što kirija prilikom iznajmljivanja, "naduvane" do besvesti? Domaći stručnjaci imaju dobre vesti. Delimično.

Od početka ukrajinske krize tržište nekretnina je doživelo pravi bum. U Srbiji su, sa dolaskom ruskih i nešto manje ukrajinskih državljana masovno porasle cene kirija.

U Beogradu je za 300 evra nekada mogao da se nađe prilično pristojan, čak luksuzan stan, i to u užem centru grada. Poslednjih godinu dana to je nezamislivo!

foto: Shutterstock

Da li su u prestonici počele da padaju cene nekretnina, kakav stan trenutno može da se nađe za 300, 400 evra, koje kvadrature i na kojim lokacijama? I ima li nešto i za ispod 200 evra? Evo šta kažu u agencijama, ali i kakva je ponuda na oglasima.

- Cene jesu počele da opadaju, ali ništa osetno - kažu u jednoj beogradskoj agenciji za promet nekretnina.

Prema rečima ovog agenta za nekretnine, cene zakupa jeftinih stanova dugoročno su podignute.

- Na primer, stanovi koji su bili 200, 250 evra, praktično više ne postoje! A, oni koji su bili 300, 350 evra su sada stanovi koji se praktično iznajmljuju po ceni za 500 do 600 evra. Stanovi koji sada vrede 400, 450 evra su oni koji su se ranije izdavali za dosta manje novca. Postoji problem sa izdavanjem skupih stanova generalno, jer plate nisu porasle, a Rusi ne dolaze više u tom broju. Dakle, 300 evra je "minimum minimuma" koliko je potrebno izdvojiti za manji, pristojan stan i to uglavnom na periferiji grada", kaže ovaj agent za nekretnine.

foto: Shutterstock

Postoje i stanovi ispod 300 evra

Međutim, na oglasima za izdavanje stanova u prestonici postoje i lokacije na kojima se izdaje za 300, 350 do najviše 400 evra, po čemu se može zaključiti da je sada nešto veća ponuda stanova za čak i manje od 300 evra, što do skoro nije bio slučaj.

Oni se uglavnom nalaze u Kaluđerici, Žarkovu, Krnjači, Kneževcu, Borči, Ovči, Železniku, na Altini... Izdaje se čak i minijaturan stan od 25 kvadrata za iznajmljivanje, u popularnom Mirijevu za 280 evra, ali i jedan kod Autokomande, namešten, od 35 kvadrata za 290 evra.

Za manje od 300 evra, tako, računajte uglavnom na dalju periferiju Beograda i garsonjere ili jednosobne stanove do najviše 30, 35 metara kvadratnih.

Iznenađenje je i garsonjera od 27 kvadrata na Karaburmi u blizni OFK stadiona, skromna, ali i cena joj je takva - 150 evra, kao i jedan od 35 kvadrata na Senjaku za 250 evra. Za 280 evra izdaje se namešten stan i na Banjici i to od čak 45 kvadrata.

Dakle, ima, samo morate da budete uporni, svakodnevno da pratite oglase i bukvalno čim se pojave, zovete vlasnika, ukoliko ga je on lično i oglasio ili agenciju.

foto: Promo

Šta se nudi od 300 do 400 evra

Za nešto malo veće, lepše opremljeno i koliko-toliko bliže, moraćete da izvodjite više novca, barem između 300 i 400 evra.

U centralnim zonama u ovom cenovnom rangu, mogu se naći garsonjere, do najviše 30 metara kvadratnih, a kada je reč o većim stanovima, njih ima na periferiji grada i to vrlo često u varijanti "stan u kući".

U rasponu od 300 do 400 evra, standardno su povoljni stanovi na levoj obali Dunava. Tako, na primer, stan od 45 metara kvadratnih, izdaje se u Borči za 300 evra. Borča, Ovča i Krnjača su bili i ostali koliko-toliko pristupačni u odnosu na ostale delove grada, pa se tu u proseku mogu naći stanovi veći od 40 kvadrata za oko 300, 350 evra.

Za 350 evra, može se naći i stan na Zvezdari, u Mirijevu od 45 metara kvadratnih. U opisu baš tog oglasa, koji se izdaje na Zvezdari, navodi se da je reč o nameštenom stanu, koji poseduje i parking mesto. Kada se ovoj ceni kirije doda i visina računa od 50 evra, zaključak je da se na Zvezdari u malo komfornijem stanu može živeti za 400 evra mesečno.

foto: Thinkstock/Ilustracija

U ovom opsegu cena ima različitih struktura stanova, a od lokacija se izdvajaju: Karaburma, Mirijevo, Žarkovo, Ledine, Medaković, Braće Jerković, Kneževac, Jainci.

Neki stanodavci odlučuju se da u cenu kirije, uračunaju i sve ostale troškove. Postoji i jedan takav neobičan oglas! Naime, jednoiposoban stan, od 40 kvadrata, u blizini Darvinove pošte, na opštini Voždovac, izdaje se za 380 evra koliko je potrebno izdvojiti i za kiriju i za račune ukupno. Mnogim podstanarima, troškovi uračunati u cenu kirije predstavljaju pravo olakšanje, s obzirom na to da i računi neretko mogu biti u visini kirije. Znaju to vrlo dobro svi koji iznajmljuju stanove.

U ponudi za 400 evra, izdaju se i luks stanovi. Jedan takav, ali od samo 27 kvadrata, izdaje se na Zvezdari. Vlasnik u opisu navodi, da je stan kompletno namešten, odlično opremljen a pritom se nalazi na Bulevaru kralja Aleksandra, praktično u centru, što i utiče na tako visoku cenu, pored toga što je u kategoriji "lux" stanova.

88 kvadrata za 300 evra

U moru prilično skupih stanova, nalazi se jedan krajnje iznenađujući oglas. Jeste da je stan u kući u pitanju, i to na putu za Ovču, što je dalja periferija, ali 88 kvadrata je i više nego odlična ponuda, pogotovo za one kojima je komfor presudan i to za 300 evra.

Dakle, u Beogradu za od 300 do 400 evra možete da živite u fino opremljenoj ili za ovu višu sumu i "lux" garsonjeri bliže centru ili u prilično komfornom stanu, ali u dalekoj periferiji. Na sam centar grada, Stari grad ili Vračar, za ove pare ne računajte, tu i dalje nema ništa ispod 600 evra za malene stanove, a one za veće treba vam barem 800, pa i preko 1.000 evra.

foto: Nenad Kostić

Doduše, tu je i nekoliko stanova u centru grada - Vračar, Slavija, Vukov spomenik za između 300 i 400 evra mesečno, ali tu su minimalni stanovi oko 20-25 kvadrata, staromodno i oskudno opremljeni.

Dolazak Rusa poremetio cene

Prethodnu godinu obeležio je vrtoglav rast cena na tržištu izdavanja nekretnina.

- Dolazak Rusa je promenio situaciju na tržištu, na taj način što je izvršen snažan uticaj na rast cena i sa takvom potražnjom doprineli su nestašici stanova za izdavanje - kaže Jelena Davidović, šef prodaje na jednom sajtu.

Kako kaže, situacija je u drugoj polovini godine postala je ozbiljna, jer je izazvala krizu stanovanja za domaće stanovništvo koje se suočilo sa problemom da sebi ne može da priušti nekretnine po novim cenama na tržištu koje su diktirali Rusi tako i građani koji su bili na strani zakupodavaca.

Stangacija od kraja prošle godine, pa sada i konačno pad

- Međutim, na samom kraju prethodne godine, tržište ulazi u mirniju fazu, beležimo smirenje u smislu manje potražnje od strane Rusa, što je zaustavilo dalji rast cena - objašnajva Jelena Davidović.

foto: Shutterstock

Pa tako od početka godine, prema oglašenoj ponudi u kategoriji Izdavanje na jednom portalu beleži se pad cena na svim lokacijama osim u centru prestonice gde je cena zakupa u januaru i februaru iznosila 17e/m2 i tako ostala na istom nivou kao u decembru 2022. godine. Ipak, prema izveštaju o kretanju cena za mart beležimo pad i na ovoj lokaciji za 3,53 odsto sa prosečnom cenom od 16,4 e/m2.

Prosečna cena zakupa po metru kvadratnom na ostalim lokacija u martu iznosi:

Novi Beograd 14,3 evra po metru kvadratnom

Mirijevo 8,8 evra po metru kvadratnom

Voždovac 11,7 evra po metru kvadratnom

Vračar 15,2 evra po metru kvadratnom

Po ceni mesečnog zakupa od 300 do 400 evra mogu se naći stanovi u mnogim delovima grada osim u centralnim najatraktivnijim lokacijama:

Zvazdara Kluz - 30 metara kvadratnih - 350 evra

Čukarička padina - 30metara kvadratnih - 320 evra

Zemun - 42 metara kvadratnih - 400 evra

Cerak vinogradi - 44 metara kvadratnih - 400 evra

Šumice - 44 metara kvadratnih - 350 evra

Karaburma - 39 metara kvadratnih - 400 evra

Žarkovo, Vero - 38 metara kvadratnih - 300 evra

Konjarnik - 40 metara kvadratnih - 390 evra

Banovo brdo - 50 metara kvadratnih - 400 evra

Vidikovac - 42 metara kvadratnih - 350 evra

Zemun Kalvarija - 48 metara kvadratnih - 350 evra

Mirijevo"I" - 45 metara kvadratnih - 350 evra

Ledine - 40 metara kvadratnih - 400 evra

Vukov spomenik - 29 metara kvadratnih - 400 evra

Kneza Miloša - 22 metara kvadratnih - 400 evra

Zeleni venac, podrumski stan - 27 metara kvadratnih - 350 evra

Kurir.rs/Blic