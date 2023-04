SVET NA PRAGU NEVIĐENE EKONOMSKE KATASTROFE? Sve veći potresi u finansijskom sektu, banke predviđaju KRAH! Evo ko će PLAĆATI CEH

Ulagači i ekonomisti Morgan Stenli banke "oglasili su uzbunu" zbog tržišta komercijalnih nekretnina i to zbog vodećeg problema sa refinansiranjem. Ovaj sektor je već godinama teško pogođen prelaskom na rad na daljinu, što dovodi do povećanja stope slobodnih radnih mesta i pada vrednosti nekretnina. Glavna direktorka za investicije i stratezi vide "veliku prepreku" pred svetom.

- Bojimo se da će stresovi u drugim klasama imovine postati još jedan čeoni vetar za "megacap tehnološke deonice" uz one izazvane recesijom profita i/ili gospodarskom recesijom, napisala je Lisa Šalet u nedeljnoj belešci Odbora za globalna ulaganja. I imala je zastrašujuće brojke, prenosi Fortune.

- Više od 50% od 2,9 triliona dolara komercijalnih hipoteka moraće ponovno pregovarati u sledeća 24 meseca kada će nove kreditne stope verovatno porasti za 350 do 450 baznih bodova, piše Šalet. Alarmantno, primećuje da su regionalne banke činile 70% do 80% svih novih kredita u prošlom ciklusu, sa svim očima uprtim u sektor nakon pucanja Silicon Valley Bank i Signature Bank prošlog meseca. Dodala je i da su nekretnine već suočene sa "sekularnim vetrovima" zbog rada na daljinu, a sada vidi nestanak sa stopama slobodnih radnih mesta blizu 20-godišnjeg maksimuma: Analitičari MS & Co. predviđaju pad cena CRE-a od vrha do najnižeg nivoa od čak 40%, gore nego u Velikoj finansijskoj krizi.

foto: RETMEN / Sipa Press / Profimedia

Zapravo, stroži standardi kreditiranja već su bili na snazi s povećanjem kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi u pokušaju snižavanja inflacije, a bankarska kriza samo će pogoršati postojeći nedostatak likvidnosti. To će zauzvrat povećati rizik od neispunjavanja obveza, nevolja i kašnjenja, budući da je industrija uglavnom izgrađena na dugu, rekli su stručnjaci za Fortune.

Nevolje ovih razmera, kaže Šalet, naškodiće stanodavcima i bankarima koji im pozajmljuju, te će se preneti na poslovne zajednice, finansijere privatnog kapitala i vlasnike temeljnih vrednosnih papira. Ni tehnološki, ni diskrecini sektor potrošača neće biti "imun", kaže ona.

Šta će se desiti sa širim uticajem na ekonomiju?

Dok Šalet vidi da je "meko sletanje" još uvek moguće, ona dodaje i da se izgledi da se to dogodi smanjuju u svetlu verovatnosti strožih standarda kreditiranja.

Čini se i da izvršni direktor Tesle Ilon Mask deli ovo stajalište, nakon što je nedavno objavio na Tviteru da je stanje na tržištu duga komercijalnih nekretnina "daleko najozbiljniji preteći problem". Ali naravno, on ima vlastitih problema s poslovnim zgradama koje bi mogle podstaknuti njegovu zabrinutost.

Kurir.rs/Fortune