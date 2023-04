UVESTI POREZ NA PSE! Generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije: Neka bude 1.000, 2.000, 3.000 pa pomnožite s brojem vlasnika

BEOGRAD - Generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije Mahmud al Dagistani, smatra da bi trebalo uvesti porez na pse i navodi da mnoge evropske zemlje imaju ovaj porez, bez obzira na to o kojoj veličini psa je reč.

Od januara, kada su na Kosmaju psi nasmrt izujedali Vladana Radosavljevića, ne prođe ni mesec da se ne dogodi bar neki incident.

Kako neki vlasnici vode računa pokazuje primer od pre samo nekoliko dan kada su u Subotici dva belgijska ovčara izujedala nekoliko dece. Vlasnik je pronađen i protiv njega je podneta krivična prijava za izazivanje opšte opasnosti.

foto: Shutterstock

„Za svaki incident u kome učestvuje pas kriv je vlasnik. Ako je već rešio da uzme psa iz ljubavi za sebe ili dete on mora da brine o njemu. Nisam siguran da u Srbiji ima oko dva miliona pasa, čini mi se da je to previše. Nama je prošle godine, recimo, prijavljeno oko 40.000 štenadi. Najviše pasa bilo je za vreme korone, ali ove godine ne očekujem da ćemo imati ni 30.000 štenaca“, kaže dr Mahmud al Dagistani, generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije.

Al Dagistani foto: Youtube Printscreen

U poslednje dve godine intenzivno se govori o napadima, kaže, kao da su psi jedine životinje koje napadaju.

„Sećam se da su šezdesetih godina postojali punktovi za vakcinaciju pasa. Svaki vlasnik bio je obavezan da vakciniše psa, plus da plati određeni iznos kao porez. Ako treba da se plati porez za psa, ja sam za to. Neka bude 1.000, 2.000, 3.000 dinara. Pomnožite to sa sa brojem vlasnika, pa neka ih je 400.000, vidite kolika je to suma novca“, rekao je Dagistani za „Politiku", prenosi Euronews pozivajući se na pisanje Tanjuga.

foto: Shutterstock

Na opasku da bi uvođenje poreza moglo da dovede do toga da veliki broj vlasnika pasa, zbog dodatnog troška, izbaci ljubimce na ulice, Dagistani je rekao da bi to moglo lako da se reši, pošto su psi čipovani i zna se ko su im vlasnici pa bi oni morali da plate kaznu.

Od tog novca bi se, prema njegovim rečima, finansirali azili za pse.

Dagistani smatra i da bi trebalo pojačati rad komunalnih službi koje bi kontrolisale vlasnike pasa koji svoje ljubimce slobodno šetaju.

Zapitao je i zašto komunalni policajci ne kažnjavaju vlasnike koji bez zaštitne korpe i povoca šetaju ljubimce i izneo stav da bi takvi vlasnici trebalo da se kažnjavaju.

„Potrebno je primeniti zakon, pooštriti kazne, kako novčane, tako i zatvorske, jer su očigledno slabe“, rekao je Dagistani.

Smatra da je za svaki incident u kome učestvuje pas, kriv vlasnik, jer, kako je rekao, ako je neko rešio da uzme psa iz ljubavi za sebe ili dete, mora i da brine o njemu.

Kurir.rs/Politika/Euronews