"ČETVRTINA AUTOMOBILA NEĆE PROĆI TEHNIČKI PREGLED?!" Automehaničar šokirao: Ako ovako perete automobil, SPREMITE NOVAC ZA DELOVE

Od 5. jula, vlasnici automobila u Srbiji biće suočeni sa novim propisom koji može izazvati probleme na tehničkom pregledu. Veliki broj vlasnika automobila neće proći tehnički pregled zbog problematičnih ovalnih kočnica, priključaka za pneumatske kočne sisteme i sistema za izduvne gasove. Ovaj problem je izazvao zabrinutost među vlasnicima automobila širom zemlje.

U emisiji "Puls Srbije", automehaničar Miloš Delić je objasnio probleme sa kočnicama i izduvnim gasovima. Disk kočnice se često postane ovalan, ne samo zbog kvaliteta ugrađenih delova, već i zbog pranja točkova puškom nakon vožnje, što može uzrokovati prekidanje diska hladnom vodom. Kada se disk zameni, potrebno je proveriti krive glavčine, jer će se problem ponoviti nakon 1.000 km vožnje ukoliko se ne zamene.

- Dešava se da disk postane ovalan. Da li zbog kvaliteta ugrađenih delova ili zbog toga što naši vozači posle nekog puta dovezu auto u perionicu i puškom peru točkove. Samim tim se disk prekali sa hladnom vodom. Prilikom zamene diskova važno je da se proveri da li su krive glavčine. To se proverava uz pomoć ovog aparata. On se fiksira na amortizer, okreće se glavčina i ova mala kazaljkica pokazuje koliko je glavčina kriva odnosno da li je za zamenu. Možemo da zamenimo disk, ali posle 1.000 kilometara imamo isti problem. Dok se ne zamene glavčine ostaje problem - rekao je automehaničar.

1 / 3 Foto: Kurir Televizija

Govoreći o izduvnim gasovima, Delić je rekao da mnogi vlasnici automobila u Srbiji greše kada uklanjaju DPF i EGR ventil, te koriste loše gorivo. EGR ventil, pored čišćenja, služi i za zagrevanje motora u hladnim danima, a takođe smanjuje emisiju štetnih gasova. Uklanjanje DPF filtera i EGR ventila može dovesti do problema u prolasku tehničkog pregleda, a povratak u fabričko stanje može biti skup.

foto: Kurir Televizija

- Što se tiče izduvnih gasova, ljudi kod nas greše većinom. Vadi se DPF, vadi EGR ventil i sipa se gorivo lošeg kvaliteta. Tu se dešavaju problemi. Ja nisam za to da se ukidaju EGR ventili i DPF filteri, sve je to napravljeno kako bi to čuvalo motor i smanjilo emisiju štetnih gasova. Ljudi ne znaju da EGR ventil osim što čisti, služi i da se motor brže zagreje u hladnim zimskim danima. Samim tim i potrošnju goriva. Mi ukidamo EGR ventil i DPF filter i posle toga auto neće moći da prođe tehnički pregled. Imaćemo skupe popravke da se to vrati u fabričko stanje, a to kod nas teško prolazi. Kada kažete da DPF polovan košta 500 do 600 evra, ljudi padaju u nesvest - istakao je automehaničar.

Novinarka Kurira Kristina Džoković je potom navela da su neka istraživanja pokazala da 44% teretnih vozila i četvrtina putničkih automobila neće proći ovaj test ovalnosti kočnica, a njen sagovornik je to potvrdio.

