SRBI NE ODUSTAJU OD LETOVANJA, NE ŽALE PARE: Aranžmani u proseku skuplji 20%, ali neki će na odmor i UPOLA CENE

Najviše Srba će i ove godine putovati u Grčku, a veliko interesovanje vlada za Tunis (za koji je ugovoren veliki broj čarter-letova), ali i Egipat kao mesta na kojima su najpovoljnija porodična putovanja. Interesovanje za Tursku je nešto slabije, ali zbog gratisa za decu, naši građani i ovu zemlju biraju za odmor.

Prema podacima o broju prodatih aranžmana i interesovanju putnika za letovanja van Srbije, ova godina je već premašila 2019. a biće, očekuje se, vrlo uspešna. Već posle sajma turizma u februaru videlo se da postoji veliko interesovanje putnika, ali i da ćemo ove godine plaćati više, posebno paket aranžmane koji uključuju i avio-prevoz.

Letovanje je u proseku skuplje za oko 20 odsto, više su i cene u privatnom smeštaju u Grčkoj, dok su najbolje prošli oni koji su odmore uplaćivali još početkom godine kada su aranžmane dobili i do 50 odsto jeftinije u odnosu na cene u jeku sezone. Generalno se, kako kažu u turističkim agencijama, može govoriti o poskupljenju od pet do 10 odsto u apartmanima i do 20 procenata u hotelima.

U godinama tokom pandemije se kao destinacija izdvojila i Albanija u kojoj su takođe cene više ove sezone, zbog velikog interesovanja sa drugih tržišta. Iz agencija navode da boravak tamo više nije tako jeftin, ali da su cene i dalje niže nego u Grčkoj, s tim što je od ove godine u ponudi i privatan smeštaj.

Bez obzira na inflaciju i ekonomsku krizu građani Srbije se, dakle, ne odriču lako putovanja i odmora. Кao ni većina Evropljana koji, kako se navodi u najnovijem izveštaju Evropske komisije za putovanja (ETC), ipak biraju ranije termine da bi obezbedili jeftiniji odmor. Prema tom izveštaju, oko 72 odsto njih namerava da putuje između aprila i septembra. Izbor putovanja ove godine u Evropi zavisi od budžeta, rata u Ukrajini i ekstremnih vremenskih uslova. Najnovije istraživanje koje svake godine prati raspoloženje putnika za domaća i unutarevropska putovanja, pokazuje da ove sezone putnike brine finansijska situacija, ali da i dalje ne odustaju od odmora.

Кako je izjavio Luis Araujo, predsednik Evropske komisije za putovanja, sve je više onih koji biraju aranžmane van letnje sezone kako bi izbegli više cene. Mnogi putnici će na odmor ići u predsezoni do maja. Gotovo 30 odsto njih izjavilo je da će putovati između aprila i maja, što je rast od šest odsto u odnosu na prošlu godinu. Tek 40 procenata će odmarati u sezoni, a ostali pomeraju odmore i do kraja leta.

Interesantno je da je povećan broj Evropljana koji će putovati više puta u toku leta, na različite destinacije ali sa manjim brojem noćenja nego ranijih godina. Više od polovine ispitanika će u predstojećim mesecima krenuti na više od jednog putovanja – 35 odsto će putovati dva, a 24 procenta tri ili više putovanja. ETC ove godine izdvaja još jednu specifičnost, a to je da mladi, odnosno nešto stariji od 25 godina pokazuju veliki entuzijazam za putovanja, a razlog je i veći raspoloživ dohodak, što ih čini manje osetljivim na trenutnu krizu.

A koliko svi u Evropi razmišljaju o krizi pokazuje podatak da je polovina njih već u ovom trenutku rezervisala i platila letovanje, pokušavajući da obezbede niže cene smeštaja. Većina bira odmor od četiri do šest noćenja, a samo 20 odsto deset i više, a trećina je izjavila da će potrošiti 1.500 evra na putovanju.

Francuska i Španija su i dalje omiljene destinacije, a slede Italija, Grčka, Nemačka i Belgija koja je ušla među 10 najpoželjnijih odredišta u Evropi.

kurir.rs/politika