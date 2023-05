KUVAJTE U EKSPRES LONCU, A VEŠ PERITE SAMO NOĆU: Evo kako da zauzdate najveće potrošače i drastično smanjite račun za struju

Račun za struju za mnoge u Srbiji je ozbiljna stavka u kućnom budžetu. Često nismo ni svesni na koji način možemo da ga umanjimo i da ne doživimo neprijatno iznenađenje kada otvorimo koverat koji nam je stigao iz distribucije.

Mnogi od nas često se pitaju kako je moguće da smo za jedan mesec potrošili toliko kilovata, ali pritom ne znaju koji su načini da se kućni budžet zaštiti i da se izbegne rasipanje i neracionalno korišćenje prirodnih resursa, a pre svega struje. Nekim svojim lošim navikama doprinosimo da nam iz novčanika ode i po nekoliko stotina dinara na bespotrebno veliki račun za potrošenu struju.

Da li ste se nekada zapitali da li znamo pravu cenu energije i kako donošenjem malih odluka mozemo da postignemo velike promene i uštede? Šta je ono što svako od nas na dnevnom nivou može da učini, da bi uštedeo struju, a samim tim i novac?

foto: Profimedia

Kurir vam donosi nekoliko koraka kojima možete da ostvarite značajne uštede i možda već od sledećeg meseca poboljšate vaš kućni budžet:

Korak 1 - Kad god je moguće treba koristiti prirodno svetlo i prilagoditi prostor u kome boravite prirodnoj temperaturi. To znači da grejanje u svom stanu održavate na temperaturi do 20 stepeni danju i 18 noću. Ovo je najbolje da uradite regulacijom samog sistema grejanja, gde se nepotrebno troši sedam odsto energije. Važno je da uvek imate na umu da se svaki stepen računa!

Korak 2 - Da li ste znali da mašina za veš troši čak 10 % električne energije? Zato je jedan od saveta da se veš pere na nižoj temperaturi, ako postoji mogućnost u toku noći, jer je električna enegrija tada jeftinija čak četiri puta nego danju. Ono što bi obavezno trebalo da proverite pre pranja jeste da li je mašina za veš ili sudove puna, jer ovo ne znači da samo štedimo energiju i novac, već doprinosimo i rasterećenju energetske mreže.

Korak 3 - Da li ste znali da obične sijalice traju prosečno 1.000 sati, dok štedljive imaju rok više od 10.000 sati? Zato je preporuka da stare zamenite Led sijalicama, da gasite svetlo kada god jeto moguće i koristite što više dnevno osvetljenje.

Korak 4 - Potrošnja uređaja u takozvanom stand by režimu može da dostigne i do šest odsto ukupne potrošnje električne energije u domaćinstvu. Zato je bitno da sve uredjaje koje ne koristimo isključimo, jer time ne samo da štedimo električnu energiju, već produžavamo i životni vek uredjajima.

foto: Thinkstock

Korak 5 - Redovnim uklanjanjem kamenca, koji je natoložen na grejačima utičete na rasipanje energije i brže zagrevanje vode za čak 30 odsto. Zato uštedite energiju tako što ćete podesiti bojler na 60 odsto i time doprineti da se energija ne rasipa.

Korak 6 - Ako ne volite da spremate hranu u ekspres loncu onda morate da znate da ovim načinom možete da uštedite dva do tri puta više energije. Možda je to dovoljan razlog da promenite svoje navike. Takođe, pripremajte hranu u šerpama veličine ringle i uštedite do 20 odsto energije, a time što ćete isključiti šporet nekoliko minuta pre nego što je jelo gotovo, ono će nastaviti dalje da se kuva, a vi ćete uštedeti bar još 10 odsto energije.

U zajedničkom projektu Ministarstva rudarstva i USAID vas savetuju kako da uštedite struju/energiju i da platite manje. USAID projekat "Bolja energija" već drugu godinu zaredom nastoji da svojim aktivnostima ne samo edukuje stanovništvo već i da kroz implementaciju pilot projekata uspostavi modele finansiranja energetske efikasnosti u Srbiji. Zato : „ŠTEDI ENERGIJU OD DANAS ZA SVAKI DAN - ZA PAMETNE NAVIKE I ODRŽIVU BUDUCNOST!“

kurir.rs