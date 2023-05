SRPSKI FUDBALER BATALIO KARIJERU I IZABRAO SELO! Igrao za naš poznati tim a onda kupio kobilu! Štala mu je sad posao (FOTO)

BEOGRAD - Vujadin Jovanov Vule mogao je da bude vrhunski fudbaler ali je rešio da svoj život usmeri ka selu jer je njegova ljubav prema životinjama ogromna.

Rođen je u Kovilju, u Vojvodini, gde je i školu završio. Odmalena je igrao fudbal koji ga je odveo i na teren FK Vojvodine. Ali kada je 2011. godine u njegovoj porodici kupljen konj - to je presudilo da travu fudbalskog terena zameni onom na pašnjacima i livadama.

- Voleo sam sport, igrao sam u Vojvodini, nisam bio loš igrač... Svaki igrač sebe hvali ali nisam bio loš... Nisam nastavio dalje, malo sam zahladneo, zvao me trener, kaže Vule dođi malo na treninge ali ja sam kupio kobilu i počeo da jašem svaki dan, i to je to - Kaže Vujadin, mlad čovek, koji kaže da ga više nije vuklo da ode sa sela u grad i da tamo igra fudbal, pa je tako tu priču završio.

foto: RTV Vojvodina printscreen, Povratak na selo

Prelomni trenutak bio je 2011, kad je kupio svog prvog konja. Očigledno mu je to u genima, jer mu je deda bio konjar, a kaže i da je tata držao konje iz zadovoljstva.

U TV serijalu "Povratak na selo" javnog servisa RTV Vojvodine, Vujadin je pokazao i kako se konju stavlja ular, kako se upreže, šta su kajasi, am i žvale, kao i ruda. Pojasnio je i kako se kače rakunice, što mnogi mladi ne znaju ni kako izgledaju niti šta su uopšte.

foto: RTV Vojvodina printscreen, Povratak na selo

Nesuđeni fudbaler vodi pravi domaćinski seoski život, ustaje rano i prvo ide u štalu, napoji konje, nahrani, detelina, sve po redu... trenira ih.

Slobodnog vremena nema, niti ga želi jer je navikao da radi i kaže konj je njemu broj 1, uvek. U štali je stalno, a kad je izrazito ružno vreme tog dana možda nema treninga ali tu je timarenje, kupanje konja, jer posla ima uvek.

Naglašava da sa konjem mora da se radi svaki dan, jer što više trenira, bolji je, a ne valja ni da konj stoji zbog njegovih nogu i zdravlja.

Vujadin je i suprugu zaprosio u sedlu I Vujadinova ljubavna priča je prelepa: suprugu Jelenu s kojom se poznaje odmalena, jer su ne samo iz istog sela, nego i iz komšiluka, zaprosio je u ponoć, na jednu od njihovih godišnjica, jašući na kobili. Tako joj je i doneo verenički prsten. Spojila ih je ljubav prema konjima i ljubav prema selu na kojem su i ostali. Danas su presrećni roditelji sinčića za kog se nadaju da će voleti konje koliko i oni. Njegova supruga kaže da voli selo i da bi uvek pre ostala na selu nego otišla u grad da živi. Kaže da je imala priliku kad god je htela jer je medicinska sestra ali da smatra da je selo bolje za odgajanje deteta posebno kad je reč o hrani jer imaju sve domaće - mleko, sir, kao i svoje zdravo voće i povrće za koje znaju da nije prskano i hemijski tretirano. Takođe, kaže da se na selu više poštujuju tradicija i običaji, što je njima kao porodici važno.

foto: RTV Vojvodina printscreen, Povratak na selo

Dok se kobila zagreje ide samo u korak, a posle menja ritam. Vujadin kaže da upreegne skoro svaki dan i da mu je to najlepše, tad je sam, smiren, i ode do atara da se malo voza jer po selu to ređe radi pošto beton ubija konju noge i da za to njega nije zdravo.

foto: RTV Vojvodina printscreen, Povratak na selo

Naučio je da jaše, kaže, još u pelenama, ima čak i sliku, a u njegovoj porodici nekada davno u štali je bilo i po dvadesetak godina. Kaže i da mu je najlepše kad se na Badnji dan na konjima on i komšije upute po badnjak, kao i svi običaji sutradan na Božić kad se po selu takođe sve obavlja na konjima ili fijakerom.

Vujadin je mlad, ali pravi domaćin - već je oženjen i ima i sinčića, a i seoska deca ga obožavaju i stalno mu traže da ih vozi, a Vule ih nikad ne odbija.

foto: RTV Vojvodina printscreen, Povratak na selo

Kaže i da je sad sramota što mnoga deca u Srbiji ne znaju šta je krava, a šta koza ili ovca, niti razlikuju kozu od ovce. U šali je kazao i da je za kameru malo pokazao i kako se driftuje sa zapregom na snegu.

foto: RTV Vojvodina printscreen, Povratak na selo

Vujadin je pokazao i poseban par konja u svojoj štali - kobilu i mužjaka holandskog paradnog konja, rasu za koju kaže da je temperamentna, ali izuzetno pametna.

Naš Jokić, svetska sportska zvezda, obožava konje Kad je reč o planetarno poznatim srpskim sportistima, košarkaška zvezda Nikola Jokić poznat je po svojoj ljubavi prema konjima koji ga opčinjavaju od detinjstva. Konji su Jokićeva strast, a jednom prilikom je rekao i koliko ima konja: "Dosta. Dva u Francsukoj, dva u Italiji i deset u Srbiji."

Kurir.rs/RTV Vojvodine/Povratak na selo