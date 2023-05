POSLE 31 GODINE PAUZE, VELIKI I VAŽAN DAN: Avion koji je jutros poleteo iz Beograda USPEŠNO SLETEO U ČIKAGO! (FOTO)

Prvi avion koji je jutros, posle 31 godine pauze, na direktnom letu za Čikago poleteo sa beogradskog aerodroma, uspešno je sleteo u ovaj američki grad.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao ispraćaju, rekao je da veruje da će to doneti radost mnogim porodicama, pošto će sa zemljom povezati veliku srpsku dijasporu u SAD.

Vučić je istakao da je svaki let Er Srbije do Čikaga popunjen 100 odsto do kraja juna, a osim sa dijasporom, mnogo više će povezati i srpski i američki narod.

Čestitke ambasadora Hila Ambasador SAD Kristofer Hil čestitao je svima u Er Srbiji koji su omogućili taj let, koji će još više povezati dve zemlje i dva naroda. Letovi iz Beograda će do 12. jula biti sredom i subotom, a od tog datuma i ponedeljkom, avionom erbas 330-200. Let iz Beograda do Čikaga trajaće devet sati i 50 minuta, a u obrnutom smeru će tih 8.000 kilometara prelaziti za nešto manje od 11 sati.

Er Srbija je jedina kompanija u regionu koja leti za SAD, uz Njujork i Čikago, tako da može zadovolji interese ljudi iz celog regiona, ukazao je on, ocenjujući da je ovo važan dan za Beograd i Srbiju.

Predsednik Srbije zorom ispratio prvi let za Čikago posle više od 30 godina

Vuičić je dodao i da će iz Čikaga putnici imati dobre konekcije ka Kanadi i zapadnom delu SAD.

Letovi ponedeljkom, sredom i subotom, sve rasprodato do kraja juna! Letovi od Beograda do Čikaga će do 11. juna biti sredom i subotom, zatim tri puta nedeljno - ponedeljkom, sredom i subotom. Do čikaškog Međunarodnog aerodroma "O'Her" let Er Srbije je u 6.50 i trajaće oko 11 sati, avionima Erbas A330 iz dugolinijske flote Er Srbije, dok će se od Čikaga do Beograda putovati devet sati i 50 minuta. Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek podsetio je da je su letovi Er Srbije ka SAD počeli 2016. kad su pokrenuti letovi od Beograda do Njujorka. "Danas, skoro sedam godina kasnije do tog grada letimo svakodnevno", rekao je Marek. Naveo je da je flota za ovu liniju osnažena novim avionom Erbas A330-200 za prekookeanske letove, obučeni su timovi posade i obezbeđene sve neophodne dozvole, a sve je urađeno uz podršku Vlade Srbije.

