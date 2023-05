KO U JUNU PLANIRA ZA GRČKU, OVO MORA DA ZNA! Majske cene hrane, pića i girosa na Halkidikiju i Kritu (FOTO)

BEOGRAD - Sezona letovanja samo što nije a naši turisti, kao i svake godine, najčešće se odlučuju za Grčku.

Za one koji vole ili moraju da putuje autom, posebno kad je reč o većim porodicama s manjom decom, to se čini kao najbolji izbor jer možeš da odeš kad hoćeš, vratiš se kad hoćeš... Pa se malo svrati do Soluna u šoping, a i kolima se najlakše obiđu najlepše plaže na ostrvima.

Mnogi se spremaju da na more u Grčku krenu već polovinom juna, van udarne sezone, kad je sve jeftinije - i smeštaj i hrana, a i nema gužve na plažama. Važno je samo da naše turiste posluži vreme jer jun na moru može biti i te kako varljiv.

Za one koji se uskoro spremaju na put, evo i najsvežijih cena hrane, pića i omiljenog girosa po grčkim restoranima brze hrane, tavernama i restoranima s menijem - za ozbiljan, jači, ručak.

Tako su na jednoj od popularnih grčkih grupa na Fejsbuku - Grčka info, korisnici Ivan i Marion poslali najsvežije cene girosa, kao i hrane, pića i dezerta u restoranima, pa pogledajte....

Ivan je na grupu stavio fotografiju cene girosa u Flogiti, na Halkidikiju, i to van sezone, sad u maju.

A Marion je poslao majske cene iz restorana na Kritu

