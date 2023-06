OVE KUĆE ŠTEDE NOVAC! Kvadrat već od 300 €, brzo se grade, lako se greju, a cena zavisi od nekoliko faktora

Cene materijala koji se koriste za izradu montažnih kuća porasle su u poslednjih nekoliko godina i do tri puta, a same montažne kuće poskupele su i do 50 odsto.

Cene variraju u odnosu na dizajn, debljinu zidova, toplotnu provodljivost i još neke karakteristike, i kreću se od 300 do 450 evra za kvadrat u sivoj fazi, dok "ključ u ruke" košta od 500 do 700 evra.

Tačan broj montažnih kuća u Srbiji nije poznat, ali se pretpostavlja da ih ima nekoliko hiljada. Mnoge kompanije koje se bave njihovom izgradnjom nude različite vrste objekata, od vikendica do manjih porodičnih kuća. Prema nekim procenama, oko 10 odsto novih kuća u našoj zemlji pripada upravo kategoriji montažnih.

Osim što su relativno jeftinije u odnosu na tradicionalne, izgradnja montažnih kuća je brža i jednostavnija. Takođe, ove kuće su često energetski efikasnije i ekološki prihvatljivije, a kod njih su i troškovi niži. Uz to, pružaju i fleksibilnost dizajna, kao i mogućnost izgradnje u zaštićenim područjima.

Podsetimo, montažna kuća je ona koja je izgrađena u fabričkim uslovima, a zatim transportovana na gradilište gde se montira i spaja u jednu celinu.

Među izlagačima na 47. Međunarodnom sajmu građevinarstva u Beogradu bilo je i jedno preduzeće iz Ivanjice, čiji komercijalista Andrijana Jaćimović kaže u razgovoru za Biznis.rs da je od 2019. godine do danas porasla i cena montažnih kuća.

"Rast cena materijala uticao je i na finalnu cenu kuća, a bilo je u više navrata priličnih poskupljenja. Ipak, interesovanje ljudi za montažne kuće se nije menjalo, ostalo je isto. Prosečna cena sive faze je 300 evra po kvadratnom metru, a po principu "ključ u ruke" 650 evra. Materijali koje ugrađujemo su ekološki i zdravi, gradnja je brza, a cena povoljnija od zidanih kuća", objašnjava sagovornica.

Siva faza obuhvata iskop, izradu temelja, postavljanje zidova i krova, što znači da je objekat pokriven i dovoljno zaštićen za naknadno otpočinjanje faze zanatskih i završnih radova. Ako se kupac odluči na ovakvo rešenje pet dana je dovoljno da se namontira jedan objekat, dok je za "ključ u ruke" potrebno do 40 dana od potpisivanja ugovora.

"Oni koji kupuju montažne kuće u sivoj fazi obično već imaju neke svoje majstore ili sami odrade nešto, dok u drugom slučaju ne žele da imaju nikakve obaveze", istakla je Jaćimović.

Ona je podsetila da jedan zid montažne kuće menja 80 centimetara betona, tako da je mnogo lakše zagrejati je u odnosu na zidanu, a isto tako je leti mnogo prijatnije u montažnoj nego u kući čvrste gradnje.

"Montažna kuća štedi novac ne samo kada je reč o njenoj izgradnji, već i dok se živi u njoj. Povoljnija je u svakom smislu od zidanih kuća, a i svakako je energetski efikasnija jer su takvi materijali", naglasila je.

