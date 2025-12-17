Slušaj vest

Na tradicionalnom SAM gala događaju Srpska asocijacija menadžera dodelila je godišnje nagrade najboljim pojedincima i kompanijama za izuzetne uspehe i doprinos poslovnoj zajednici u protekloj godini.

Foto: Sam





Govoreći na otvaranju SAM gala večeri, Mihailo Janković, predsednik SAM-a, naglasio je značaj isticanja onih koji svoj rad i reputaciju temelje na pravim vrednostima:

Foto: Sam





– Godišnje nagrade su važne jer nas one podsećaju da i u složenim tržišnim okolnostima postoje ljudi i organizacije koji svoj rad temelje na pravim vrednostima. Tokom 19 godina svog poslovanja, SAM je rastao kao zajednica i gradio svoju reputaciju udruženja gde se dobra energija, znanje i iskustvo prenose s pojedinca na pojedince, s menadžera na druge menadžere i zaposlene. Na taj način osnažujemo i pojedince i kompanije i na kraju tako jačamo i unapređujemo i naše društvo. SAM godišnje nagrade za 2025. godinu prepoznaju pojedince i kompanije koje nekom novom energijom pokreću svet oko sebe i ostavljaju značajan trag u društvu.

Foto: Sam





Tema SAM gala večeri bila je „Nova energija“ i posvećena je energiji lidera koji pokreću inovacije, investiraju u ljude, grade zdravo radno okruženje i daju snažan doprinos razvoju društva. Okupljenima se obratio i Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke, koja je naslovni sponzor SAM gale. Podrška ovakvih partnera dodatno potvrđuje značaj saradnje finansijskog i realnog sektora u izgradnji konkurentnije i otpornije ekonomije.

Foto: Sam





Najistaknutijim menadžerima i kompanijama, liderima 21. veka, ove godine nagrade su dodeljene u četiri glavne kategorije: mnadžer godine, mladi menadžer godine, poslodavac godine i društveno odgovorna kompanija godine.

Foto: Sam





Prestižno priznanje „Menadžer godine 2025“ pripalo je Darku Lukiću, predsedniku Izvršnog odbora i generalnom direktoru kompanije Nelt Grupa. Pod njegovim vođstvom Nelt Grupa je ojačala distributivni biznis i portfolio novim partnerstvima, značajno povećala prihode svojih brendova, modernizovala digitalne i poslovne procese i nastavila s razvojem naprednih logističkih usluga. Pored značajnih poslovnih rezultata, Darko Lukić prepoznat je kao menadžer koji aktivno podstiče razvoj tima i zaposlenih i daje vidljiv doprinos zajednici i širim društvenim ciljevima. Nagradu menadžeru godine uručio je predsednik SAM-a Mihailo Janković.





U kategoriji mladi menadžer godine nagrađen je Nikola Bojović, direktor operacija u kompaniji Unipromet. Kao direktor operacija i osoba zadužena za razvoj kompanije, Nikola je pokrenuo procese koji su postavili temelje duboke transformacije Uniprometa od tradicionalne porodične firme ka modernoj, sistemski vođenoj organizaciji zasnovanoj na znanju, odgovornosti i ljudima.

Foto: Sam





Titulu poslodavca godine ponela je kompanija Nordeus zbog izvanrednih uslova za zaposlene. Nagradu u ime kompanije Nordeus primio je Mladen Dulanović, VP i direktor za strategiju i razvoj u kompaniji Nordeus.

Nagrada u kategoriji društveno odgovorne kompanije godine dodeljena je kompaniji NLB Komercijalna banka za kontinuirano ulaganje u društvenu zajednicu preko programa NLB Organic, koji sistematski razvija organsku poljoprivredu u Srbiji. NLB Komercijalna banka povezala je finansije, znanje i zajednicu, čineći održivost temeljem svog identiteta i stvarajući dugoročni model koji menja način na koji razmišljamo o hrani, tržištu i prirodi. Nagradu u ime NLB Komercijalne banke primio je Vlastimir Vuković, predsednik izvršnog odbora NLB Komercijalne banke.

Foto: Sam





Dve specijalne nagrade Pored glavnih nagrada, žiri SAM godišnjih nagrada, koji čine svi prethodni dobitnici nagrade “Menadžer godine”, dodelili su i dve specijalne nagrade onima koji svojim radom ostavljaju snažan trag u zajednici i doprinose razvoju odgovornog liderstva. Specijalno priznanje za socijalno preduzetništvo dodeljeno je organizaciji “Lice ulice”. Drugo specijalno priznanje pod nazivom “Mlada zvezda u usponu” žiri je odlučio da dodeli Jelisaveti Lazarević, Chief Content Officeru Bloomberg Adrije i docentkinji i prodekanki FEFA.

Foto: Sam





Srpska asocijacija menadžera nastaviće i u 2026. godini da svojim programima i aktivnostima promoviše odgovorno poslovanje, podstiče liderstvo, rad s mladima, inovacije i razvoj menadžerskih kompetencija, s ciljem unapređenja poslovnog i društvenog okruženja. Prestižno priznanje SAM godišnja nagrada i ove godine potvrđuje da takvi lideri postoje kako u biznisu, tako i u životu, kao i da svojim delovanjem inspirišu nove talase energije i napretka u Srbiji.