Darko Lukić, generalni direktor Nelt Grupe, dobitnik priznanja „Menadžer godine 2025“, a nagrada za društveno odgovornu kompaniju godine dodeljena je NLB Komerc
Na tradicionalnom SAM gala događaju Srpska asocijacija menadžera dodelila je godišnje nagrade najboljim pojedincima i kompanijama za izuzetne uspehe i doprinos poslovnoj zajednici u protekloj godini.
Govoreći na otvaranju SAM gala večeri, Mihailo Janković, predsednik SAM-a, naglasio je značaj isticanja onih koji svoj rad i reputaciju temelje na pravim vrednostima:
– Godišnje nagrade su važne jer nas one podsećaju da i u složenim tržišnim okolnostima postoje ljudi i organizacije koji svoj rad temelje na pravim vrednostima. Tokom 19 godina svog poslovanja, SAM je rastao kao zajednica i gradio svoju reputaciju udruženja gde se dobra energija, znanje i iskustvo prenose s pojedinca na pojedince, s menadžera na druge menadžere i zaposlene. Na taj način osnažujemo i pojedince i kompanije i na kraju tako jačamo i unapređujemo i naše društvo. SAM godišnje nagrade za 2025. godinu prepoznaju pojedince i kompanije koje nekom novom energijom pokreću svet oko sebe i ostavljaju značajan trag u društvu.
Tema SAM gala večeri bila je „Nova energija“ i posvećena je energiji lidera koji pokreću inovacije, investiraju u ljude, grade zdravo radno okruženje i daju snažan doprinos razvoju društva. Okupljenima se obratio i Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke, koja je naslovni sponzor SAM gale. Podrška ovakvih partnera dodatno potvrđuje značaj saradnje finansijskog i realnog sektora u izgradnji konkurentnije i otpornije ekonomije.
Najistaknutijim menadžerima i kompanijama, liderima 21. veka, ove godine nagrade su dodeljene u četiri glavne kategorije: mnadžer godine, mladi menadžer godine, poslodavac godine i društveno odgovorna kompanija godine.
Prestižno priznanje „Menadžer godine 2025“ pripalo je Darku Lukiću, predsedniku Izvršnog odbora i generalnom direktoru kompanije Nelt Grupa. Pod njegovim vođstvom Nelt Grupa je ojačala distributivni biznis i portfolio novim partnerstvima, značajno povećala prihode svojih brendova, modernizovala digitalne i poslovne procese i nastavila s razvojem naprednih logističkih usluga. Pored značajnih poslovnih rezultata, Darko Lukić prepoznat je kao menadžer koji aktivno podstiče razvoj tima i zaposlenih i daje vidljiv doprinos zajednici i širim društvenim ciljevima. Nagradu menadžeru godine uručio je predsednik SAM-a Mihailo Janković.
U kategoriji mladi menadžer godine nagrađen je Nikola Bojović, direktor operacija u kompaniji Unipromet. Kao direktor operacija i osoba zadužena za razvoj kompanije, Nikola je pokrenuo procese koji su postavili temelje duboke transformacije Uniprometa od tradicionalne porodične firme ka modernoj, sistemski vođenoj organizaciji zasnovanoj na znanju, odgovornosti i ljudima.
Titulu poslodavca godine ponela je kompanija Nordeus zbog izvanrednih uslova za zaposlene. Nagradu u ime kompanije Nordeus primio je Mladen Dulanović, VP i direktor za strategiju i razvoj u kompaniji Nordeus.
Nagrada u kategoriji društveno odgovorne kompanije godine dodeljena je kompaniji NLB Komercijalna banka za kontinuirano ulaganje u društvenu zajednicu preko programa NLB Organic, koji sistematski razvija organsku poljoprivredu u Srbiji. NLB Komercijalna banka povezala je finansije, znanje i zajednicu, čineći održivost temeljem svog identiteta i stvarajući dugoročni model koji menja način na koji razmišljamo o hrani, tržištu i prirodi. Nagradu u ime NLB Komercijalne banke primio je Vlastimir Vuković, predsednik izvršnog odbora NLB Komercijalne banke.
Dve specijalne nagrade
Pored glavnih nagrada, žiri SAM godišnjih nagrada, koji čine svi prethodni dobitnici nagrade “Menadžer godine”, dodelili su i dve specijalne nagrade onima koji svojim radom ostavljaju snažan trag u zajednici i doprinose razvoju odgovornog liderstva.
Specijalno priznanje za socijalno preduzetništvo dodeljeno je organizaciji “Lice ulice”. Drugo specijalno priznanje pod nazivom “Mlada zvezda u usponu” žiri je odlučio da dodeli Jelisaveti Lazarević, Chief Content Officeru Bloomberg Adrije i docentkinji i prodekanki FEFA.
Srpska asocijacija menadžera nastaviće i u 2026. godini da svojim programima i aktivnostima promoviše odgovorno poslovanje, podstiče liderstvo, rad s mladima, inovacije i razvoj menadžerskih kompetencija, s ciljem unapređenja poslovnog i društvenog okruženja.
Prestižno priznanje SAM godišnja nagrada i ove godine potvrđuje da takvi lideri postoje kako u biznisu, tako i u životu, kao i da svojim delovanjem inspirišu nove talase energije i napretka u Srbiji.
U martu 2025. godine posađena je milionita sadnica, čime je ostvaren jedan od najambicioznijih ekoloških ciljeva u zemlji. Tokom šest godina realizacije, projekat „Zasadi drvo“ sproveden je na više od 500 lokacija u 40 gradova i opština širom Srbije, uz učešće više od 1.500 volontera i realizaciju 45 edukativnih radionica za decu. Pored masovne sadnje, projekat je obuhvatio i kontinuirane edukativne aktivnosti, čime je prerastao u jednu od najvećih organizovanih ekoloških inicijativa u zemlji. U novom ciklusu projekat se nastavlja s ciljem sadnje dodatnih 200.000 sadnica.