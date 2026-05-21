Za sve one koji maštaju o begu iz gradske vreve, jednostavnom životu i sopstvenom parčetu zemlje pod suncem, na oglasima se pojavila ponuda koja se ne propušta.

Naime, u selu Međa, koje pripada opštini Žitište, na prodaju je ponuđena kuća sa čak 16 ari placa, a cena iznosi neverovatnih 7.000 evra!

Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine kuće

Iako je kuća u ruiniranom stanju i zahteva kompletnu adaptaciju ili rušenje, cena od 7.000 evra je više nego povoljna i ostavlja dovoljno prostora da vlasnici ovo imanje prilagode svojim potrebama.

Raj za one koji maštaju o miru i jednostavnosti

Ono što ovu nekretninu izdvaja od drugih na tržištu jeste njen jedinstveni, gotovo bajkoviti ambijent.

Celo imanje je potpuno utonulo u bujno zelenilo i ruže, pružajući idealnu scenografiju za sve one koji žele da stvore svoj skriveni kutak i uživaju u prirodi.

Ono što je najvažnije za budućeg kupca - plac nije odsečen od sveta. Na imanju već postoje funkcionalni priključci za struju i vodu, što značajno olakšava i pojeftinjuje bilo kakve buduće građevinske radove ili postavljanje montažnog objekta.

Selo ima školu, poštu, kafane...

Velika prednost ove nekretnine jeste i sama lokacija. Za razliku od mnogih napuštenih sela u kojima nema osnovnih uslova za život, Međa je potpuno živo i funkcionalno mesto opremljeno za normalnu svakodnevnicu.

U selu ili u blizini se, kako je napisao vlasnik na Fejsbuk stranici "Jeftine kuće", nalaze škola i ambulanta, prodavnice i lokalna pijaca, pošta, kafić i kafane.