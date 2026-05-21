U Srbiji se u narednim danima očekuje postepeno toplije vreme uz smenu sunca i oblaka, dok će povremeni lokalni pljuskovi i dalje biti mogući, naročito u južnim i brdsko-planinskim predelima, poručuju meteorolozi.

Da li nas ovog vikenda očekuje lepše vreme, za Kurir televiziju, otkrila je Mirjana Gulan - RHMZ.

- Pa, svakako je vreme bolje i prijatnije nego tokom vikenda iza nas. U subotu i nedelju bilo je osetno hladnije, a u svim delovima Srbije padala je kiša, mestimično i obilna, naročito u subotu.

Zato su dani pred nama povoljniji, sa više sunca, ali ne i potpuno stabilni. Najstabilniji dan je bio u ponedeljak - u celoj Srbiji bez padavina, uz toplije vreme u odnosu na nedelju. Slično vreme nas je potrefilo i u utorak, uz nešto više oblačnosti koje neće donositi padavine - počela je Gulan.

Mirjana Gulan - meteorolog Foto: Kurir Televizija

Postepeno toplije uz povremene lokalne pljuskove

Kako navodi, izuzetak će biti krajnji jug i jugozapad zemlje, gde su u popodnevnim satima u narednim danima moguće slabe, kratkotrajne kiše.

- U narednim danima očekuje se postepeni porast temperature, bez naglog otopljenja, ali će iz dana u dan biti toplije. Međutim, sa dnevnim razvojem oblaka raste i nestabilnost, pa će ponovo biti lokalnih pljuskova, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, bez izraženijih nepogoda kao prethodnih dana. To je ipak u duhu sezone, proleće je. - objasnila je Gulan.

- U suštini, stabilnije i suvlje vreme je uobičajeno za ovo doba godine kod nas. Ako pogledamo klimatski, sezona odbrane od grada kreće sredinom aprila, kada i počinju češće nestabilnosti i lokalne nepogode. Maj je jedan od najnestabilnijih meseci, ponekad i jun, dok se posle toga takve pojave ređe javljaju, ali mogu biti intenzivne.

Za nastavak maja možemo reći da potpune stabilizacije vremena još nema. Biće dana sa više padavina, ali i onih potpuno suvih ili sa slabijim padavinama. Dakle, dugotrajnije stabilizacije u maju nema - na nju ćemo verovatno morati da sačekamo jun - za Kurir televiziju, rekla je Gulan.

Do kraja sedmice promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom oko proseka za ovaj period godine. Na severu suvo, u ostalim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sagrmljavinom koji se za vikend očekuju samo na istoku i jugu zemlje.

