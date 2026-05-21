Putovanja bi po pravilu trebalo da budu vreme opuštanja, odmora i lepih uspomena, ali u praksi stvari ponekad mogu da krenu u potpuno nepredviđenom pravcu.

Upravo to se dogodilo jednom mladiću po imenu Stefan, koji će jedan izlet dugo pamtiti!

Sve je počelo naizgled običnom situacijom tokom vožnje ka Subotici, ali se vrlo brzo pretvorilo u niz neprijatnih i pomalo bizarnih okolnosti.

- Da, ovaj papir koji držim u ruci je kazna od policije, koju sam zaradio na putu do Subotice jer se nisam vezao - na zadnjem sedištu. Kazna je 10.000 dinara, odnosno 5.000 ako se plati u roku od sedam dana - započeo je Stefan svoje obraćanje na svom Tik Tok nalogu "stefanttt", dodajući da je grešku odmah i platio, ali i da mu je to bila prva lekcija na putu.

Međutim, kako se ispostavilo, neprijatnosti se tu nisu završile.

Nakon dolaska u Suboticu i provedenog dana, ekipa se uputila ka Novom Sadu, gde je Stefan unapred rezervisao smeštaj. Ali ono što ih je dočekalo ispred apartmana, potpuno ih je zateklo.

"Stižemo ispred smeštaja, kad tamo deveruše i mlada ispred ulaza. Mi zbunjeni, pitamo da li je to taj apartman, a one kažu da su ga one rezervisale", ispričao je Stefan.

U trenutku konfuzije, odlučio je da proveri rezervaciju na aplikaciji, ali tada dolazi do još većeg iznenađenja - greška je bila njegova.

"Ja sam rezervisao 18. april, a zapravo 14. jun", priznao je.

Zbog svega toga, putovanje je dobilo neočekivan nastavak - hitno traženje novog smeštaja, koji je, kako kaže, bio znatno skuplji od prvobitno planiranog.