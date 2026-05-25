U Srbiji i u utorak sunčano i toplo vreme Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 19, a najviša od 28 do 32 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Zatim pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, u sredu (27.05.) u planinskim predelima južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša, a tokom noći ka četvrtku (27/28.05.), kao i u četvrtak u prvom delu dana (28.05.) i u nedelju (31.05.) i u ostalim krajevima i sa lokalnim pljuskom sa grmljavinom, dok se početkom juna (01-02.06.) padavine očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima.

RHMZ je objavio sezonsku prognozu do novembra u kojoj se navodi da će jun ove godine biti topliji, nestabilan i prosečno plažan sa mogućom pojavom toplotnog talasa.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena srednja vrednost biti za 0,5 do 1,5 stepeni iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junske srednje minimalne temperature vazduha oko 17.3 stepena - navodi RHMZ i dodaje:

Srednja maksimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti za stepen do dva više u odnosu na višegodišnji prosek.U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 28,4 stepena. Mesečna suma padavina tokom juna zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 51 mm.

Jul

Prema sezonskoj prognozi i jul će ove godine biti topliji i suvlji sa toplotnim talasima.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za stepen do sva u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 19.8 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, u većem delu Srbije sa vrednostima u proseku višim za stepen do dva, a u Pomoravlju i Vojvodini višim i do četiri stepena Celzijusa u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 31.6 stepeni - navodi se na sajtu RHMZ:

- Mesečna suma padavina tokom jula biće ispod višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku za 10 mm do 20 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 21 mm.

Avgust

Avgust će ove godine takođe biti topliji i prosečno vlažan sa toplotnim talasima.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za stepen do dva iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.8 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće za stepen do dva iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 31 stepen. Mesečna suma padavina tokom avgusta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avgustovska suma padavina iznosiće oko 52 mm.

Septembar

Takođe će i septembar ove godine biti topliji i prosečno vlažan mesec sa nastavkom kasnog leta u prvoj polovini septembra.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za stepen do dva u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 14.3 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0,5 do 1,5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 23.6 stepeni - najavljuje RHMZ i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom septembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 42 mm.

Oktobar

Sudeći prema ovoj prognozi i oktobar će biti topliji i vlažniji mesec sa Miholjskim letom.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za 0,5 do 1,5 stepeni iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost oktobarske srednje minimalne temperature vazduha oko 10 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u oktobru biće za 0,5 do stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom oktobra biće oko 18.6 stepeni. Mesečna suma padavina tokom oktobra biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za pet mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini oktobarska suma padavina iznosiće oko 46 mm.

Novembar - topliji i prosečno vlažan

- Srednja minimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za stepen do dva iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost novembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 5,9 stepeni - navodi RHMZ i dodaje: