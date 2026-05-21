Javno preduzeće "Putevi Srbije" d.o.o saopštilo je da će se od četvrtka, 21. maja, od 22 časa, do petka, 22. maja, do pet časova, izvoditi radovi na popravci dilatacije na nadvožnjaku, na državnom putu I M reda broj 11, na deonici petlja Aerodrom – petlja Bubanj Potok, nadvožnjak na petlji Zmaj (na km 8+970), u smeru ka Nišu.

Tokom izvođenja radova, u zoni petlje će za saobraćaj biti zatvorene vozna i preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati krajnjom desnom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adevatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, navodi se u saopštenju.

