Javno preduzeće "Putevi Srbije" d.o.o saopštilo je da će se od četvrtka, 21. maja, od 22 časa, do petka, 22. maja, do pet časova, izvoditi radovi na popravci dilatacije na nadvožnjaku, na državnom putu I M reda broj 11, na deonici petlja Aerodrom – petlja Bubanj Potok, nadvožnjak na petlji Zmaj (na km 8+970), u smeru ka Nišu.