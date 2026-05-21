Na poligonima Vojske Srbije "Beranovac" i "Žiča" kod Kraljeva ove nedelje se održava šesto po redu takmičenje vojnopolicijskih i izviđačkih jedinica Vojske Srbije.

Takmičenje predstavlja jedinstvenu platformu za demonstraciju osposobljenosti, razmenu ideja i unapređenje saradnje srodnih vojnih i policijskih sastava. Ove godine učestvuje 18 ekipa — 14 iz Vojske Srbije i po dve iz ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srbije i Republike Srpske.

Drugu fazu nadmetanja, od ukupno četiri, juče je na poligonu "Žiča" pratio načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. On se uverio u odličnu osposobljenost i motivisanost takmičara, koji su u sastavu patrola danas rešavali različite vatrene zadatke na posebno uređenom strelištu, čineći maksimalne napore da svoje jedinice predstave u najboljem svetlu.

Pobednik takmičenja vojnopolicijskih i izviđačkih jedinica biće poznat u petak, kada se održava najzahtevnija etapa — ekipna trka na 10 kilometara sa prirodnim i veštačkim preprekama.