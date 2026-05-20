Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, posetio je danas Sokobanju i razgovarao da mladim ljudima u Regionalnom inovacionom startap centru, u okviru projekta “Sa ministrom na Ti”.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da je došao u Sokobanju da čuje o čemu mladi razmišljaju i dodao da se projekat “Sa ministrom na Ti” ne bavi pretpostavkama, već stvarnim uvidima na terenu.

Jedino direktan razgovor može dati konkretne rezultate, rekao je ministar Milićević i dodao da će uvek insistirati na ovakvim susretima, jer je potrebno razgovarati o budućnosti sa onima koji će tu budućnost živeti.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da se Srbija danas ubrzano razvija i podsetio da je projekat Ekspo 2027. naša najveća razvojna šansa, gde će našu zemlju za manje od godinu dana posetiti nekoliko miliona ljudi iz celog sveta.

Država je uspela da obezbedi sigurnost i stabilnost u veoma turbulentnim vremenima, rekao je ministar Milićević i dodao da je to jedan od razloga zašto je mnogima danas Srbija izbor, a ne alternativa.

Ono što je najvažnije mladom čoveku kada razmišlja o budućnosti jeste mogućnost izbora, rekao je ministar Milićević i naglasio da Srbija pruža taj izbor: mladi imaju mogućnost da biraju i imaju više šansi nego ranije.

Foto: Kabinet ministra

Ministar Đorđe Milićević je u prijatnoj atmosferi i konstruktivnom dijalogu sa mladima istakao važnost odluke kada je reč o povratku naših sunarodnika u maticu i dodao da su se mnogi naši sunarodnici trajno vratili i nastavili život u Srbiji, jer je naša zemlja završila sa raseljavanjem.

- Jedan od razloga zašto sam došao u Sokobanju jeste da čujem sa kojim se izazovima suočavate, ali, isto tako, da saznam nešto novo, “nove informacije i nova znanja” - rekao je ministar Milićević i dodao da je jedan od ciljeva projekta “Sa ministrom na Ti” iskren i jednostavan dijalog sa mladima, jer to je put ka zajedničkim rešenjima.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da se jedino tako mogu kreirati politike koje će obezbediti stabilnu i sigurnu budućnost i dodao da je razgovor sa mladima u Sokobanji potvrda opredeljenosti i ozbiljnosti generacija koje dolaze da zajedničkim snagama gradimo budućnost.

Iz dana u dan podižemo životni standard, rekao je ministar Milićević i dodao da je Srbija posebno odgovorna prema mlađim generacijama.

Ministar Đorđe Milićević je podsetio da se jedan deo rada Kabineta, unazad tri godine, zasnivao na uspostavljanju dijaloga sa mladima i dodao da je potrebno podsticati mlade da razmišljaju o svojoj zemlji, da upoznaju istoriju i kulturu svoje zemlje.