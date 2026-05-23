Hanioti je godinama omiljena destinacija Srba, ali ovog leta uživanje na plaži bi moglo biti nešto skuplje nego prethodnih godina s obzirom na to da je došlo do poskupljenja iznajmljivanja plažnog mobilijara.

- Ležaljke možete koristiti za 20 evra po setu u maju i junu i 30 evra po setu u julu i avgustu. U baru možete poručiti najpovoljniju kafu, sok, sladoled i sitnije obroke kao što su pica, krofna, hotdog, sendvič. Pored je u pripremi još jedan bič bar, ali tu će set ležaljki biti 30-35 evra - navodi Nikana.gr.

Dok pojedini turisti traže što povoljniji smeštaj i hranu, mnogi pažljivo računaju i koliko će ih koštati uživanje na plaži, posebno kada su u pitanju ležaljke i prvi red do mora.

Potrebno izdvojiti ozbiljan novac

Jedno od mesta koje je veoma popularno među turistima iz Srbije je i Nea Flogita na Halkidikiju, poznata po dugoj peščanoj plaži i velikom broju bič barova. Međutim, za najbolju poziciju uz more potrebno je izdvojiti ozbiljan novac.

Prema informacijama sa terena, cena seta ležaljki u prvom redu uz obalu dostiže oko 30 evra, dok je za drugi red potrebno platiti oko 20 evra. Za sve ostale redove uglavnom nije obavezna posebna doplata, već je dovoljna konzumacija pića u lokalu.

Jedan od komentara na instagram stranici Nikana.gr glasi: "Pukla je Grčka sa cenama ove godine."

