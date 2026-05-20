Sajam profesionalne orijentacije, obrazovanja i zapošljavanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije organizovan je danas, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, na Glavnom gradskom trgu u Smederevu.

Tom prilikom, pripadnici sistema odbrane upoznali su posetioce sa mogućnostima zaposlenja i karijernog puta u jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i svim aspektima vojnog školovanja i usavršavanja.

Na platou smederevskog Trga okupljeni građani imali su priliku da upoznaju deo modernih sredstava i naoružanja kojima raspolažu jedinice Vojske Srbije - oklopna borbena vozila "Miloš" i "hamer", vozilo vojne policije "berket", više vrsta pešadijskog vatrenog naoružanja i savremene telekomunikacione sisteme.

Na Sajmu profesionalne orijentacije, obrazovanja i zapošljavanja građanima Smedereva predstavili su se pripadnici organizacionih celina Ministarstva odbrane, Garde Vojske Srbije, 250. raketne brigade za PVD, Centra za obuku kopnene vojske i 5. bataljona vojne policije, koji su posetioce informisali o pogodnostima vojnog poziva, poput prijema u stalni radni odnos i beneficiranog radnog staža.

Sajam profesionalne orijentacije u Smederevu Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Direktorka filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Smederevu Jasmina Beočanin rekla je da je jedan od ciljeva ove službe povezivanje mladih ljudi sa poslodavcima, ali i institucijama.

- Naš cilj danas jeste da mladima približimo vojni poziv, da se oni upoznaju sa mogućnostima obrazovanja, stručnog usavršavanja, obuke, specijalizacije i zapošljavanja u okviru sistema odbrane - istakla je direktorka Beočanin.