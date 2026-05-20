Časni Pojas Presvete Bogorodice, u pratnji visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped, stigao je sa aerodroma "Nikola Tesla" u crkvu Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu.

Pojas Presvete Bogorodice na aerodromu je dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ispred Vaznesenjskog hrama svetinju su dočekali Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije, vladika Dositej, starešina hrama, arhijereji Srpske pravoslavne crkve i verni narod.

U Vaznesenjskoj crkvi Foto: Printscreen RTS

Priređen je svečani doček uz intoniranje himne Republike Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.

Patrijarh Porfirije se obratio okupljenima posle čega sledi večernje bogosluženje.

Veliki broj vernika ispred Vaznesenjske crkve Foto: Kurir

Veliki broj vernika okupio se ispred Vaznesenjske crkve da dočeka čudesni Pojas.

Svetinja ima neraskidivu povezanost sa Srbijom i knezom Lazarom koji je odneo pojas Bogorodice na Hilandar u 14. veku.

Pojas, kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, biće izložen u Vaznesenjskoj crkvi do početka sutrašnje Spasovdanske litije. Potom će, do 29. maja, biti izložen u Hramu Svetog Save u Beogradu.

