UŽIVO ČASNI POJAS PRESVETE BOGORODICE STIGAO U VAZNESENJSKU CRKVU! Ogroman broj vernika okupio se da dočeka svetinju - Porfirije služi bogosluženje (FOTO/VIDEO)
Časni Pojas Presvete Bogorodice, u pratnji visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped, stigao je sa aerodroma "Nikola Tesla" u crkvu Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu.
Pojas Presvete Bogorodice na aerodromu je dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ispred Vaznesenjskog hrama svetinju su dočekali Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije, vladika Dositej, starešina hrama, arhijereji Srpske pravoslavne crkve i verni narod.
Priređen je svečani doček uz intoniranje himne Republike Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.
Patrijarh Porfirije se obratio okupljenima posle čega sledi večernje bogosluženje.
Veliki broj vernika okupio se ispred Vaznesenjske crkve da dočeka čudesni Pojas.
Svetinja ima neraskidivu povezanost sa Srbijom i knezom Lazarom koji je odneo pojas Bogorodice na Hilandar u 14. veku.
Pojas, kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, biće izložen u Vaznesenjskoj crkvi do početka sutrašnje Spasovdanske litije. Potom će, do 29. maja, biti izložen u Hramu Svetog Save u Beogradu.