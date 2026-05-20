U podršci naporima Ministarstva zdravlja Republike Srbije da se stanovništvu u teško pristupačnim krajevima obezbedi kvalitetnija zdravstvena zaštita, pripadnici Vojske Srbije su prethodnih dana realizovali više akcija "Vojni lekar na selu".

Lekari i medicinski tehničari Vojske Srbije su, u okviru ovonedeljnih akcija, zajedno sa kolegama iz lokalnih domova zdravlja realizovali preventivne zdravstvene preglede u privremeno formiranim ambulantama, kao i kućne posete slabo pokretnim i nepokretnim osobama u selima Mosna i Miroč na teritoriji Majdanpeka i u aleksinačkom selu Mozgovo. Ovom prilikom su podeljeni i paketi sa osnovnim životnim namirnicama koje je obezbedio Crveni krst.

Foto: Ministarstvo odbrane

Kao i uvek do sada, pripadnici Vojske Srbije su srdačno prihvaćeni od građana, koji, uz zahvalnost na pruženoj pomoći, ističu da se uvek mogu osloniti na Vojsku Srbije kada im je pomoć potrebna.

Akcija "Vojni lekar na selu" samo je jedan u nizu projekata civilno-vojne saradnje koje Vojska Srbije sprovodi u svim krajevima Republike Srbije radi stvaranja uslova za bolji život građana naše zemlje i negovanja neraskidive veze vojske i naroda.