Husein Nazifi (43) iz Niša danas je krenuo na hodočašće do manastira Ostrog kako bi prikupio novac za lečenje osmogodišnje Jane Pavlović koja je rođena sa velikim tumorom na kičmi i koja je još uvek na lečenju. Danas je stigao u Prokuplje, a sutra nastavlja put.

On je, iako nema nikakvu pratnju i podršku, rešio da izdrži do kraja.

Misao o ovom hodočašću rodila se još ranije, kada je pre skoro dve godine njegovom bratancu dijagnostifikovana leukemija.

- Pre dva meseca mi je bratanac sa 14 godina preminuo od leukemije posle godinu i po dana borbe. Dok su njemu bila potrebna sredstva za lečenje u Bolonji, tada sam imao u planu da hodam do Ostroga sa ciljem da sakupimo novac. Uz Božiju pomoć i dobrih ljudi, nije bilo potrebe da idem, novac je prikupljen ali na žalost on je preminuo. Sada sam odlučio da hodam za malu Janu - objasnio je Husein i dodao da mu je davna želja da poseti Ostrog.

Kako kaže sinoć je mala Jana sa roditeljima došla da ga upozna i zapravo ispratila na put.

- U Prokuplju, kao i u Blacu imam prijatelje, pa sam se već snašao za prenoćište. Obezbeđeno je i u Novom Pazaru i Beranu, a za ostalo, nadam se i uzdam u Boga. Nije lako, ali ni jedan put nije lak - siguran je Husein.

Ovaj Nišlija je sportista i trener trenutno slepim i slabovidim osobama, koji ima veliko srce koje nikada nije odustalo od čoveka. Njegova tuga i bol su mu zapravo podsticaj da i dalje daje sebe drugima.

Ako neko može da mu obezbedi smeštaj neka ga kontaktira putem njegovog Instagram naloga OVDE.