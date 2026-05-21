Na groblju u Baturovcu pri gradnji ograde za porodičnu grobnicu, porodica Cvetanović je, čisteći površni sloj zemlje oko groba Ljubiše Cvetanovića, čija je supruga Josifka za života, ispričala detalje, otkrila ploču koja je više od jednog veka bila sakrivena. Što je najčudnije, ploča je imala simbol mrtvačke glave sa dve ukrštene butne kosti.

Nema podataka ko je tu sahranjen. 

Fejsbuk stranica Aleksinac Večiti grad navodi da je došla do podataka iz rodoslova koji su još više sve zbunili. Ovoj porodici je od davnina kumovao upravo Knez Milojko Ivković, nakon njega njegovi potomci. Očigledno je da je reč o saborcima protiv Turaka koji su iz ratova često izlazili zbratimljeni, ili kao kumovi.

Stanka je bila ćerka Petra Stojadinovića iz Vukašinovca, koja se u Aleksincu davne 1843. udala za Stoiljka Cvetanovića,rođenog brata Stojana i Uroša.

Imali su trojicu sinova, Stanoja, Ranđela i Đorđa, te kći Savku. Ko od njih leži ispod ove ploče, ne zna se. Možda sve troje. Stoiljko je verovatno sahranjen u drugoj grobnici.

 Iako su pojedini na društvenim mrežama tvrdili da je reč o malteškom krstu, poznavaoci istorijske simbolike navode da se najverovatnije radi o stilizovanom stradalnom krstu, karakterističnom za nadgrobne spomenike od 17. do 20. veka.

