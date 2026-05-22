Goran Mihajlović otkrio da li nas čeka najtoplije leto u Srbiji

Ono što je posebno zabrinulo evropske meteorologe je mogućnost da je ovaj fenomen na direktnoj putanji dostigne status "Super El Ninjo" već u drugoj polovini godine.

To bi podrazumevano natprosečno toplo leto u Evropi, a na Balkanu opasnost od superćelijskih oluja, intenzivnih padavina i toplotnih talasa preko 40 °C.

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović ističe da, prema trenutno raspoloživom prognostičkom materijalu, nema proračuna na osnovu kojih se može doneti zaključak da nas u Srbiji očekuje najvrelije leto do sada.

Ipak, potvrđuje da će letnji meseci 2026. godine u Srbiji biti topli i prosečno vlažni.

Očekuje se pakleno leto i u Srbiji Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić, Jakov Milošević

- Srednja sezonska temperatura se očekuje iznad prosečnih vrednosti, sa odstupanjem oko jedan stepen, a broj tropskih dana, odnsono dana sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad 30 stepeni, se prognozira u intervalu od 35 do 55 dana.

Očekivane padavine, tokom letnje sezone su u granicama višegodišnjih vrednosti, odnsno od 150 do 250 mm u nižim predelima, a u brdsko-planinskim predelima od 220 do 290 mm, a broj dana sa padavinama u nižim predelima bi bio od 22 do 33, a u brdsko-planinskim predelima do 40 dana, sa padavinama - navodi meteorolog Mihajlović.

Tropske noći

Meteorolog Mihajlović podseća da toplotni talasi i tropske noći svakako jesu klimatska karakteristika našeg područja.

- Na osnovu podataka iz prethodnih nekoliko decenija evidetan je trend porasta učestalosti pojavljivanja, kao inteziteta toplih talasa i broja tropskih noći.

Primera radi u periodu od 1961. do 1990. broj tropskih noći zabeležen na meteorološkim saticama, izuzev Beograda je bio manji od jedne tropske noći godišnje, dok je u poslednjih dvadesetak godina evidentirano od 5 do 10 tropskih noći godišnje. Prema navedenom, a s obzirom da očekujemo toplo leto svakako treba računati i na pojavu toplih talasa i tropskih noći, odnosno noći kada minimalna temperature nije manja od 20 stepeni - navodi sagovornik.

Kada se očekuje prvi toplotni talas 2026. godine?

Toplo vreme u junu Foto: Jakov Milošević

Srbiju su tokom leta proteklih godina pogađale ekstremne vremenske prilike, odnosno sve učestaliji toplotni talasi i nagli prodori hladnog vazduha.

Leto 2024. godine ostalo je upamćeno kao najtoplije u istoriji merenja u Srbiji do tada, ali su ga "presecale" razorne oluje. Leto 2025. je donelo još ekstremnije toplotne talase i intenzivnije superćelijske oluje.

Kada je u pitanju 2026. godina, prvu polovinu maja obeležilo je nestabilno vreme uz česte temperaturne oscilacije i nepogode, a prema rečima meteorologa do kraja meseca se ne očekuje drastičan porast temperature.

- U poslednjoj dekadi maja ima izgleda za blagi porast temperature i maksimalne vrednost temperature vazduha iznad 25 stepeni, ali za sada nema izgleda da bio do kraja maja imali period sa toplim talasom. U junu, julu i avgustu svakako treba računati na pojavu toplih talasa - ističe Mihajlović.

Meteorolog navodi da rizik od formiranja intezivnih olujno-grmljavinskih nepogoda tokom leta svakako postoji i podseća da ključnu ulogu u blagovremenom informisanju građana imaju procedure za prenos SMS hitnih informacija.

Temperaturne oscilacije mogu ugroziti zdravlje Foto: Shutterstock

- S obzirom na fizičku prirodu procesa u atmosferi koji uslovljavaju ove pojave, precizno vreme i lokacija pojave olujno grmljavinske nepogode se prognozira nekoliko sati unapred, a povoljni uslovi za formiranje ovih pojava se prognoziraju za 1-3 dana unapred.

U tom smislu je neophodno pratiti informacije o vremenu, naročito kada je najavljena mogućnost formiranja olujnog nevremena kako bi smo svi bili blagovremeno informisani i u skladu sa prognozom vremena i, koliko je moguće, organizovala svoje aktivnosti, a na taj način smanjili se izlaganju nepotrenom riziku, jer su olujno-grmljavinske nepogode sa grmljavinom definisane kao opasne meteorološke pojave.