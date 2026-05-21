Forma Ideale salon u Leskovcu od sada na novoj lokaciji
Kompanija Forma Ideale otvorila je salon nameštaja na novoj lokaciji u Leskovcu, Vilema Pušmana 1, na površini od 1.190 m2 izložbeno-prodajnog i skladišnog prostora.
Kupcima i posetiocima predstavljen je deo asortimana pločastog i tapaciranog nameštaja Forma Ideale, deo asortimana partnerskog programa, veliki izbor laminata, tepiha, rasvete, dekoracije, bele tehnike, kao i malih kućnih aparata.
Pored ovoga, kupci će imati dodatnu pogodnost tokom 21, 22. i 23. maja, 5% dodatnog popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% popusta uz loyalty karticu!
Takođe, kupce očekuju i brojni benefiti pri kupovini - odloženo plaćanje čekovima građana, kupovina preko administrativne zabrane, uključujući i korisnike PIO fonda (penzioneri do 12 meseci), kao i kupovina na odloženo plaćanje kreditnim karticama Banca Intesa do 24 meseca.
Novi salon Forma Ideale u Leskovcu biće otvoren za posetioce od ponedeljka do nedelje od 10 do 22h.
*Forma Ideale salon na dosadašnjoj lokaciji u Leskovcu prestao je sa radom 19. maja.
O kompaniji
Forma Ideale je lider u proizvodnji i prodaji pločastog nameštaja u Srbiji i regionu. Razvojni put rastućeg preduzeća rezultat je dobre organizacije, pažljivog planiranja i konstantnog i detaljnog proučavanja zahteva tržišta i odgovaranja na njih.
Forma Ideale se danas svrstava u rang velikih preduzeća, sa oko 1.800 zaposlenih. Proizvodnja se realizuje u tri proizvodna pogona, u Kragujevcu i Majdanpeku, uz primenu najsavremenijih tehnoloških procesa, a proizvodno-logistički prostor se prostire na 127.000 m2.
Uspešna tržišna orijentacija i dobra komercijalna politika, omogućile su da kompanija ima vodeću poziciju u Srbiji. Razgranata maloprodajna mreža obuhvata 45 salona (računajući i internet prodavnicu), koji se prostiru na više od 70.000 m2 u gotovo svim većim gradovima u Srbiji.
Tokom punih 30 godina rada proširen je prostor za poslovanje i na svetska tržišta, što je rezultiralo da kompanija Forma Ideale postane jedan od vodećih izvoznika nameštaja u Srbiji. Izvozna strategija Forma Ideale realizuje se plasiranjem robe širom sveta - direktno u preko 40 zemalja, kao i u 16 zemalja putem distributivne mreže.
Inventivan nastup na tržištu, stalna edukacija stručnog kadra, kvalitet ponude i atraktivne cene, ali i odgovoran odnos prema zajednici i okruženju izgradili su prepoznatljiv imidž kompanije, Forma Ideale nije samo kompanija koja se bavi proizvodnjom i prodajom, već je i jedna od vodećih društveno odgovornih kompanija u Srbiji, koja svake godine sve veći procenat profita opredeljuje za tu namenu, brojeći preko 500 donatorskih aktivnosti do sada.
