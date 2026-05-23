Po modelima vremenske prognoze, na severu Grčke do kraja ovog meseca temperatura vazduha se kreće oko 26, a mora oko 18 stepeni Celzijusa.

Iako smo i kalendarski i meteorološki još od pravog leta, sezona kupanja, kako objavljuje Nikana.gr, već je počela na severu Grčke - u Pefkohoriju, letovalištu na poluostrvu Kasandra na Halkidikiju, 100 kilometara od Soluna.

Prvi kupači u Pefkohoriju

- Kupača ima uveliko, temperatura je prijatna za sunčanje tokom dana, ali uveče je potrebna tanja jakna – stoji u objavi na Instagram stranici Nikane, platforme koja objavljuje vesti iz Grčke.

Podseća se da je Pefkohori izuzetno popularno i posećeno letovalište za turiste iz Srbije, te da je u maju manja gužva kada se mogu naći i daleko povoljniji smeštaji nego u samom špicu sezone, u julu i avgustu.

Za ležaljke u maju dovoljna konzumacija pića, posle znato skuplje

U objavama na ovoj društvenoj mreži, prenosi se i informacija o cenama ležaljki na plažama u Pefkhoriju tokom maja.

U maju je, tako, dovoljna samo konzumacija pića u nekom od plažnih barova koji izdaju ležaljke, u junu će minimalna konzumacija za set ležaljki stajati 20 evra, dok će u julu i avgustu cene iznajmljivanja ležaljki na plažama u ovom letovalištu biti duplo skuplja – 40 evra.

Reporteri Nikane su prošetali i plažom od Nea Flogite do Nea Plagie, letovališta koja su severnije, na samom početku poluostrva Kasandra, kako bi saznali trenutne cene ležaljki.

Navodi se da će cene za prvi red biti 30 evra po setu, za drugi red 20 evra, dok je za svaki sledeći red dovoljna samo konzumacija pića u barovima koji izdaju ležaljke na plaži.

Do kraja maja more više "osvežavajuće"

Što se tiče vremenske prognoze za letovališta na severu Grčke koja su svake sezone među najposećenijima od strane turista iz Srbije, dostupni podaci sa sajtova AccuWeather, Weather Atlas i Climate Data za period do kraja maja i sam početak sledećeg meseca koriste kombinacije sezonskih meteoroloških modela, višegodišnjih proseka i aktuelnih trendova zagrevanja mora, što je standardna praksa u turizmu i meteorologiji.

Kraj maja u ovim letovalištima na Halkidikiju tako donosi dnevne maksimume od 23–26°C, a početak juna ulazi u pravi letnji režim sa temperaturama 26–30°C, posebno na Kasandri i solunskoj oblasti, gde je subjektivni osećaj toplote izraženiji zbog manje vetra.

Dakle, ako neko ide na more u ovom delu Grčke pre 25. maja, treba računati na „osvežavajuće” kupanje, sa temperaturom mora od oko 18°C.

Za letovanje od kraja maja i posebno početkom juna, more na Halkidikiju počinje da biva toplije i ulazi u zonu 20–21°C.