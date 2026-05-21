Hyundai obeležava 35 godina od dolaska brenda na tržište Srbije, tokom kojih je izgradio snažnu poziciju i postao jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih automobilskih brendova među domaćim vozačima. Od prvih modela koji su se početkom devedesetih pojavili na našim putevima, Hyundai je beležio kontinuirani rast i uspešno pratio potrebe tržišta. Od modela kao što su Atos, Accent, Elantra i Sonata, koji su obeležili devedesete godine na domaćim putevima, pa do današnjih modernih SUV i elektrifikovanih vozila, Hyundai je kontinuirano razvijao svoju ponudu i gradio odnos poverenja sa vozačima u Srbiji.

Tokom godina menjale su se distributivne strukture, ali je jedno ostalo isto – stabilno prisustvo brenda i sve veće poverenje kupaca. Danas je Hyundai jedan od ključnih igrača na domaćem tržištu, a kontinuirano se nalazi među pet najprodavanijih automobilskih brendova u Srbiji, što jasno potvrđuje njegov kvalitet i relevantnost. Ovaj jubilej dobija dodatnu težinu imajući u vidu globalni uspeh kompanije. Hyundai Motor Group danas je treći najveći proizvođač automobila na svetu po prodaji, globalno prisutan od 1967.godine, koji beleži više od 7 miliona prodatih vozila godišnjena globalnom nivou.

Kroz različite generacije modela, Hyundai je postao sinonim za pouzdanost, savremen dizajn i napredne tehnologije. Od praktičnih gradskih vozila do modernih SUV modela i elektrifikovanih rešenja, brend je kontinuirano odgovarao na potrebe vozača i pratio globalne trendove u automobilskoj industriji. Danas Hyundai kupcima u Srbiji nudi savremenu gamu vozila, uključujući SUV, hibridne i potpuno električne modele, uz visok nivo bezbednosti, komfora i digitalne povezanosti. „Ponosni smo na činjenicu da Hyundai već 35 godina gradi svoju priču zajedno sa kupcima u Srbiji. To poverenje je naš najveći kapital, ali i obaveza da nastavimo da unapređujemo ponudu i korisničko iskustvo“, izjavio je generalni direktor Hyundai Srbija, Slavc Habič.

Obeležavanje jubileja biće praćeno nizom promotivnih aktivnosti i kampanja tokom godine, kroz koje će Hyundai dodatno približiti svoju bogatu istoriju kupcima, ali i predstaviti planove za budućnost.