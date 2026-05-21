Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode koje se očekuju u petak i subotu, 22. i 23. maja. Prema najavi, biće promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i izraženije nepogode.

U petak, 22. maja, u Srbiji će biti promenljivo oblačno. Na severu Vojvodine očekuje se uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima zemlje biti nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koji posle podne mogu biti izraženiji, uz mogućnost kratkotrajne pojave sugradice i grada. Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar, koji će uveče slabiti. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni, a najviša od 20 do 26 stepeni.

U Beogradu se u petak očekuje promenljivo oblačno vreme, uz sunčane intervale u prepodnevnim satima, dok će posle podne biti nestabilno sa mogućom kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti umeren do jak, severni i severozapadni, a uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od 12 do 15 stepeni, a najviša oko 25 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u subotu, 23. maja, očekuje se slično vreme — promenljivo oblačno i nestabilno, uz mogućnost kiše, pljuskova i grmljavine, lokalno i izraženijih nepogoda sa gradom. U nedelju, 24. maja, i tokom naredne sedmice očekuje se postepeno stabilizovanje i toplije vreme, sa temperaturama od 23 do 30 stepeni i pretežno sunčanim periodima, dok će se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom javljati ređe, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.