Na graničnim prelazima u Srbiji nema dužih zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju tri sata za izlaz iz Srbije na Batrovcima, kao i oko sat vremena na Sremskoj Rači, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.

Kako su naveli, pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana kao i povoljnije i lepše vreme donose veći broj motociklista i biciklista na putevima širom Srbije zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje.