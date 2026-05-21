Beograd večeras obeležava Spasovdan, slavu grada, a ulicama prestonice upravo prolazi svečana Spasovdanska litija koju predvodi patrijarh srpski Porfirije koji nosi Pojas Presvete Bogorodice. Veliki broj vernika okupio se ispred Vaznesenjske crkve, odakle je litija krenula u 19 časova.

Časni krst večeras nosio je Andrej Drobnjaković, učenik Matematičke gimnazije i osvajač brojnih medalja na olimpijadama znanja. U litiji je učestvovalo sveštenstvo, vojni kadeti, učenici Vojne gimnazije, kulturno-umetnička društva, policijski orkestar, zvaničnici i hiljade građana.

Litija se kretala Ulicom kneza Miloša, zatim Ulicom kralja Milana, nakon čega je došla do Slavije, gde je zastala kako bi se održala molitva.

Nakon molitve, kolona je nastavila da se kreće Bulevarom oslobođenja ka Hramu Svetog Save, gde će biti održano bogosluženje. Nakon službe, vernicima će biti podeljeno 300.000 trakica osveštanih na Pojasu presvete Bogorodice u manastiru Vatoped.

Posebnu pažnju vernika privlači dolazak jedne od najvećih pravoslavnih svetinja – Pojasa presvete Bogorodice, koji je u Beograd stigao sa Svete Gore. Patrijarh Porfirije nosi svetinju kroz centar grada, a na raskrsnici Kneza Miloša i Kralja Milana postavljeno je "nebo", baldahin koji nose gardisti, ispod kojeg će biti prenet Pojas presvete Bogorodice.

Pojas presvete Bogorodice biće izložen u Hramu Svetog Save do 29. maja, kada će vernici imati priliku da mu priđu i poklone se ovoj velikoj svetinji.