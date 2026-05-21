Patrijarh srpski Porfirije poručio je danas u besedi povodom Spasovdana, gradske slave grada Beograda u Hramu Svetog Save, da je glavni grad Srbije danas molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda i istakao da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi.

"Svi Srbi su danas ovde sabrani i svi duhovno prisutni zajedno sa nama slave. Jer ulice grada Beograda, prestonog grada svih Srba, nisu danas prosto samo putevi kojima prolazimo. To su danas putevi kojima zajedno hodimo Bogu", naveo je patrijarh u besedi.

Porfirije je ukazao da molitveni hod nije obična šetnja i povorka, već živa molitva Srpske pravoslavne crkve i dodao da nije slučajno što je danas Gospod Isus Hristos dozvolio da Njegova Majka, Presveta Bogorodica sa svojim blagodetnim pojasom bude ovde sa nama.

Vidi galeriju Molitva na Slaviji

"Prošlo je šest vekova otkako je Sveti knez Lazar, veliki svetitelj naš, koji je jednom za svagda zapečatio naše svetosavsko i krstoliko biće, jednom za svagda učinio da budemo nebeski narod. I to ne onako kako mnogi često misle, pa se i podsmevaju tome, ne u smislu da samo sanjamo o nekim budućim vremenima i o nebu koje ne postoji bežeći od istorije, nego opredeljenjem Svetoga kneza Lazara da i zemlja i istorija treba da budu prožeti nebom i Carstvom Nebeskim", poručio je patrijarh.

Spasovdansa litija

Kako je naveo patrijarh srpski u svojoj besedi, naš život treba da bude opredeljenje za Hrista i utemeljen na vrednostima Jevanđelja, a da jedini zakon koji nas određuje bude reč Hristova.

"To je opredeljenje za Carstvo Nebesko, to je svedočanstvo o tome da ništa od ovoga sveta nije važnije i veće od zajednice sa Hristom", dodao je Porfirije.

Povodom slave Grada Beograda danas je ulicama glavnog grada Srbije prošla Spasovdanska litija koja je krenula od Vaznesenjske crkve ka Hramu Svetog Save, gde je održan moleban. Spasovdanska litija, u kojoj je prisustvovao veliki broj građana, krenula je nešto posle 19.00 časova od Vaznesenjske crkve ka Hramu Svetog Save na Vračaru, a predvodio ju je patrijarh srpski Porfirije koji je nosio Pojas Presvete Bogorodice.