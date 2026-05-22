Slušaj vest

Danas i sutra (22. i 23.05.) promenlјivo i nestabilno, mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni vetar i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, upozorava RHMZ.

Kako se navodi u hitnom upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, kratkotrajne vremenske nepogode će pogoditi teritoriju Srbije tokom današnjeg i sutrašnjeg dana.

- Danas (22.05.) promenlјivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, uveče u slablјenju. Najviša temperatura od 20 do 26 stepena Celzijusa - navodi se u najavi RHMZ.

Vremenske nepogode koje se očekuju su:

  • Obilne padavine
  • Grmljavina
  • Grad i sugradica
  • Jak i olujni vetar

Najveća opasnost od nepogoda očekuje se u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, gde su prognozirani lokalno izraženi pljuskovi uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Pored padavina, situaciju će dodatno otežati jak, a u zonama najjačih razvoja i olujni severni i severozapadni vetar koji može izazvati materijalnu štetu.

Opasnost od nepogoda u:

  • Centralnoj Srbiji
  • Istočnoj Srbiji
  • Jugoistočnoj Srbiji

Upaljen meteoalarm

RHMZ je u delovima Srbije gde se očekuju nepogode upalio meteoalarme i centralna, istočna i jugoistočna Srbija su u "najtoplijoj" zoni sa narandžastim upozorenjem, gde se očekuju i grmljavina i veća količina padavina.

1.jpg
Foto: RHMZ Printscreen

Narandžasti meteoalarm koji ukazuje na to da vreme može biti opasno, i da prognozirane vremenske pojave mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje je na snazi u:

  • Šumadiji
  • Pomoravlju
  • Istočnoj Srbiji
  • Jugoistočnoj Srbiji

Žuti meteoalarm koji ukazuje da vreme može biti opasno, a remenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene je na snazi u:

  • Banatu
  • Beogradu
  • Zapadnoj Srbiji
  • Jugozapadnoj Srbiji
  • Kosovu i Metohiji
Ne propustiteDruštvoDa li će leto 2026. biti najtoplije ikada? Meteorolog RHMZ-a otkrio kada u Srbiju stiže prvi toplotni talas - brže nego što mislimo
ljudi na plaži, Goran Mihajlović kombo
PlanetaSTIŽE HAOS SREDINOM GODINE, OVO SVET NIJE VIDEO DECENIJAMA: Rekordne vrućine, suša i EKSTREMNI POŽARI - Šta sve može doneti El Ninjo, meteorolozi u PANICI
El Ninjo
DruštvoVREMENSKA PROGNOZA DO KRAJA NEDELJE: Sunčano i toplo, ali u ovim delovima Srbije očekuju se pljuskovi
sunce kiša
DruštvoStiže otopljenje, ali neće dugo trajati: Temperatura ide preko 25 stepeni, a od ovog datuma sledi osveženje, kiša i grmljavina
13213213.jpg