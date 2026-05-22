RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE! Crni oblaci hrle ka Srbiji, popaljeni meteoalarmi: Najviše na udaru OVI KRAJEVI
Danas i sutra (22. i 23.05.) promenlјivo i nestabilno, mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni vetar i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, upozorava RHMZ.
Kako se navodi u hitnom upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, kratkotrajne vremenske nepogode će pogoditi teritoriju Srbije tokom današnjeg i sutrašnjeg dana.
- Danas (22.05.) promenlјivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, uveče u slablјenju. Najviša temperatura od 20 do 26 stepena Celzijusa - navodi se u najavi RHMZ.
Vremenske nepogode koje se očekuju su:
- Obilne padavine
- Grmljavina
- Grad i sugradica
- Jak i olujni vetar
Najveća opasnost od nepogoda očekuje se u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, gde su prognozirani lokalno izraženi pljuskovi uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Pored padavina, situaciju će dodatno otežati jak, a u zonama najjačih razvoja i olujni severni i severozapadni vetar koji može izazvati materijalnu štetu.
Opasnost od nepogoda u:
- Centralnoj Srbiji
- Istočnoj Srbiji
- Jugoistočnoj Srbiji
Upaljen meteoalarm
RHMZ je u delovima Srbije gde se očekuju nepogode upalio meteoalarme i centralna, istočna i jugoistočna Srbija su u "najtoplijoj" zoni sa narandžastim upozorenjem, gde se očekuju i grmljavina i veća količina padavina.
Narandžasti meteoalarm koji ukazuje na to da vreme može biti opasno, i da prognozirane vremenske pojave mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje je na snazi u:
- Šumadiji
- Pomoravlju
- Istočnoj Srbiji
- Jugoistočnoj Srbiji
Žuti meteoalarm koji ukazuje da vreme može biti opasno, a remenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene je na snazi u:
- Banatu
- Beogradu
- Zapadnoj Srbiji
- Jugozapadnoj Srbiji
- Kosovu i Metohiji