Sunce, miris mora i ritam odmora po kojem je Egipatpostao jedno od najtraženijih letnjih odredišta stvaraju atmosferu koja se pamti dugo nakon putovanja. Zemlja drevne istorije i fascinantnih pejzaža danas nudi potpuno drugačiji doživljaj odmora – luksuzne resorte, toplo more, duge peščane plaže i opuštene dane uz obalu Crvenog mora.

Posebno mesto među najlepšim regijama egipatskog primorja zauzima Soma Bay. Ovaj deo obale poznat je po širokim peščanim plažama, kristalno čistom moru i atmosferi koja je mirnija i ekskluzivnija u odnosu na užurbanija letovališta. Soma Bay je godinama omiljen među gostima koji žele kvalitetan resort odmor, ali i među ljubiteljima sportova na vodi, zahvaljujući idealnim uslovima za kajting, jedrenje i ronjenje.

Upravo u ovom delu Crvenog mora nalazi se Sentido Caribbean Soma Bay 5★– jedan od najpoznatijih i najtraženijih hotela u Soma Bay regiji, posebno omiljen među porodicama sa decom i gostima koji žele lepu plažu, sadržajan odmor i veliki hotelski kompleks uz more.

Hotel se nalazi u mirnijem delu Soma Bay-a, oko 45 km od Hurgade i aerodroma. Kompleks se prostire na površini od oko 140.000 m² i sastoji se od više trospratnih zgrada sa ukupno 604 smeštajne jedinice.

Posebnu vrednost hotelu daje njegova velika peščana plaža, duga oko jednog kilometra, koja važi za jednu od najlepših u regiji Crvenog mora. Jedan manji deo plaže poseduje koralni greben, dok je veći deo uređen kao prostrana kupališna zona sa postepenom dubinom mora, pogodnom kako za porodice sa decom, tako i za goste koji uživaju u sportovima na vodi. Ležaljke i suncobrani dostupni su bez doplate, dok se peškiri dobijaju uz karticu.

Smeštajne jedinice imaju balkon ili terasu i opremljene su klima-uređajem, SAT LCD televizorom, mini-barom, sefom i fenom za kosu. Gostima su na raspolaganju različiti tipovi soba – od Promo i Superior soba sa pogledom na baštu ili bazen, preko Deluxe Sea View i Executive soba, do porodičnih soba, suite jedinica i Swim Up soba sa direktnim izlazom na bazen.

Usluga u hotelu organizovana je na bazi All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru na bazi samoposluživanja, uz izbor više vrsta jela prema hotelskim pravilima. Pored glavnog restorana Caribbean, gostima su na raspolaganju i à la carte restorani Tortuga Beach Grill, Barbecue, La Palma i Fish Restaurant, kao i više barova raspoređenih u okviru kompleksa. U koncept su uključene užine, sladoled, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Hotel raspolaže sa tri bazena za odrasle, od kojih se jedan greje, bazenom za decu i manjim aqua parkom sa toboganima za odrasle i decu. Gostima su tokom boravka dostupni i stoni tenis, bilijar, teniski teren, teren za fudbal, boćanje, košarka, vaterpolo i odbojka na plaži.

Za najmlađe goste predviđeni su igralište, dečiji klub, dečiji bazen i poseban deo u glavnom restoranu, zbog čega hotel predstavlja veoma dobar izbor za porodično letovanje.

U okviru Spa centra gostima je dostupna teretana bez doplate, dok dodatni sadržaji uključuju wellness i relaksaciju tokom boravka.

Posebna pogodnost za porodice u hotelu Sentido Caribbean Soma Bay 5★ važi za rezervacije kreirane do kraja maja, a u okviru ove ponude obezbeđen je besplatan smeštaj za dvoje dece do 13,99 godina. Akcija važi za boravke u periodu od 01. jula do 31. avgusta.

Sentido Caribbean Soma Bay 5★predstavlja odličan izbor za goste koji žele veliki resort uz jednu od najlepših plaža Crvenog mora, sadržajan All Inclusive odmor i opuštenu atmosferu Soma Bay regije. Spoj prostrane plaže, sadržaja za porodice, sportova na vodi i toplog mora čini ovaj hotel idealnim izborom za letovanje u Egiptu.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

