Događaj su zajednički organizovali Kineska medijska grupa (KMG), Radio-televizija Srbije (RTS), Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije, Ambasada Kine u Srbiji, Ambasada Srbije u Kini i Kineski kulturni centar u Beogradu.

Šen Hajsijung, zamenik načelnika Odeljenja za publicitet CK KPK i direktor Kineske medijske grupe, održao je govor tim povodom. On je rekao da je, pod strateškim vođstvom dvojice šefova država, izgradnja zajednice sa zajedničkom budućnošću Kine i Srbije u novoj eri kontinuirano produbljena i učvršćena.

Prijateljstvo dva naroda je izdržalo test vremena, a kulturne razmene su nastavile da zrače novom vitalnošću.

Zajedničko pokretanje projekcije kineskih dokumentarnih filmova od strane Kine i Srbije pragmatična je mera za sprovođenje važnog konsenzusa koji su postigla dvojica šefova država i otvorilo je još jedno sjajno poglavlje u promociji povezanosti među ljudima kroz razmenu u oblasti kulture.

Kineska medijska grupa je ovog puta pažljivo odabrala ključne dokumentarce, kao što su „Čuvar baštine“ i „Pisma preko planina i mora“, kako bi pomogla srpskoj publici da dublje razume veličanstvenu praksu predsednika Si Đinpinga u vođenju kineskog naroda u unapređenju modernizacije kineskog stila.

Potpredsednica Narodne skupštine Srbije, Marina Raguš, rekla je da su predsednik Si Đinpingov važan koncept zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo i četiri globalne inicijative iscrtali lep plan za zajednički razvoj u svetu.

Srbija je prva evropska zemlja koja zajednički gradi zajednicu sa zajedničkom budućnošću sa Kinom, što u potpunosti pokazuje stratešku, posebnu i prirodu bilateralnih odnosa na visokom nivou.

Foto: KMG

Direktora RTS-a, Manja Grčić, navela je da je ovaj događaj važno dostignuće u produbljivanju kulturne i medijske razmene između Srbije i Kine, a RTS-u je čast što je učestvovao.

Dokumentarni filmovi poseduju jedinstvenu privlačnost i ekspresivan stil, pomažući gledaocima da razumeju udaljene zemlje, različite kulture i velike globalne društvene promene iz iskrene i direktne perspektive. Ona veruje da će dokumentarni filmovi Kineske medijske grupe biti dobro prihvaćeni od strane publike RTS-a i nada se da će kroz ove visokokvalitetne dokumentarne filmove srpski narod steći dublje razumevanje duge istorije i kulture Kine, tehnoloških i inovativnih dostignuće, kao i ekonomskog razvoja.

Kineski ambasador u Srbiji, Li Ming, istakao je da su dokumentarni filmovi mikrokosmos stvarnosti, koji nose korene i dušu razvoja jedne nacije.

Dokumentarni filmovi su takođe poput očiju vremena, koje gledaju u istoriju, odražavaju sadašnjost i prikazuju trajno i stalno obnavljajuće, čvrsto prijateljstvo između Kine i Srbije.

Na poziv predsednika Si Đinpinga, predsednik Vučić će boraviti u državnoj poseti Kini od 24. do 28. maja. Ova poseta će trasirati kurs za budući razvoj odnosa Kine i Srbije i ispisati novo poglavlje u kinesko-srpskoj zajednici sa zajedničkom budućnošću. On veruje da će ova projekcija dokumentarnih filmova izazvati dublji emocionalni odjek među srpskim narodom, otvoriti prozor za srpske prijatelje da razumeju Kinu i doprineti kontinuiranom produbljivanju kulturne razmene između dve zemlje.