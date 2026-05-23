Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija akademik Bela Balint izjavio je da je Univerzitet u Kragujevcu, uz Državni data centar, superkompjutere i inovativna preduzeća, jedan od ključnih oslonaca za "skok u budućnost”.

Balint je, na obeležavanju 50 godina od osnivanja Univerziteta, podsetio na višedecenijski rad Univerziteta u Kragujevcu i njegovu važnost.

- Imena profesora i istraživača sa ovog univerziteta nalaze se na Stanfordovoj listi, a univerzitet je prisutan i na čuvenoj Šangajskoj listi, među dva odsto u svetu. To nas, koji imamo zadovoljstvo da sarađujemo sa vrsnim naučnim umovima Šumadije, ni malo ne iznenađuje - objasnio je Balint na svečanosti održanoj u Knjaževsko-srpskom teatru, saopšteno je iz ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Balint je naglasio da će resorno ministarstvo nastaviti da bude pouzdan partner naučno-istraživačke delatnosti Univerziteta u Kragujevcu.

- Ovih dana očekujemo realizaciju brojnih ranije pokrenutih zajedničkih projekata, od velike važnosti za dalji razvoj istraživačkih kapaciteta u ovom delu naše zemlje - najavio je Balint.

Prema njegovim rečima, Kragujevac danas, kako je to činio i pre skoro dva veka, postavlja ponovo temelje naučnog razvoja Srbije i omogućava njeno učešće u svetskim tokovima.

- Univerzitet, uz Državni data centar, superkompjutere i inovativna preduzeća, jedan je od ključnih oslonaca za "skok u budućnost" - poručio je Balint.

Svečanosti su ispred Ministarstva prisustvovali i državna sekretarka Aleksandra Šuvaković, v.d. šefa Kabineta Sava Stambolić i posebni savetnici ministra Ivica Đalović i Aleksandar Teo Petrović.

Balint je zajedno sa predstavnicima ministarstva posetio i Institut za informacione tehnologije u Kragujevcu i održao sastanak sa rukovodstvom ove mlade naučno-istraživačke organizacije.

On je istakao da Ministarstvo nastoji da da neophodnu podršku Institutu u cilju njegovog daljeg razvitka, ali i povezivanjima sa drugim naučno-istraživačkim ustanovama.

Na sastanku su predstavljeni organizaciona struktura i istraživački kapaciteti Instituta, koji se bavi najširom primenom informacionih tehnologija, od mašinstva do medicinskog inženjerstva.

Reči je bilo i o molekularno-biološkim i mikrobiološkim laboratorijama kojima Institut raspolaže.

Direktor ustanove Dalibor Nikolić istakao je da se fokus rada Instituta bazira na razvoju terapijskih rešenja kroz primenu informacionih tehnologija i veštačke inteligencije, u cilju dobijanja pametnih i održivih metoda i procesa.

Predstavljena je transformacija Instituta i pravci naučnog i istraživačkog razvoja, koje su usklađene sa evropskim standardima.