PEDESET GODINA OD OSNIVANJA Balint: Univerzitet u Kragujevcu jedan od ključnih oslonaca za skok u budućnost
Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija akademik Bela Balint izjavio je da je Univerzitet u Kragujevcu, uz Državni data centar, superkompjutere i inovativna preduzeća, jedan od ključnih oslonaca za "skok u budućnost”.
Balint je, na obeležavanju 50 godina od osnivanja Univerziteta, podsetio na višedecenijski rad Univerziteta u Kragujevcu i njegovu važnost.
- Imena profesora i istraživača sa ovog univerziteta nalaze se na Stanfordovoj listi, a univerzitet je prisutan i na čuvenoj Šangajskoj listi, među dva odsto u svetu. To nas, koji imamo zadovoljstvo da sarađujemo sa vrsnim naučnim umovima Šumadije, ni malo ne iznenađuje - objasnio je Balint na svečanosti održanoj u Knjaževsko-srpskom teatru, saopšteno je iz ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.
Balint je naglasio da će resorno ministarstvo nastaviti da bude pouzdan partner naučno-istraživačke delatnosti Univerziteta u Kragujevcu.
- Ovih dana očekujemo realizaciju brojnih ranije pokrenutih zajedničkih projekata, od velike važnosti za dalji razvoj istraživačkih kapaciteta u ovom delu naše zemlje - najavio je Balint.
Prema njegovim rečima, Kragujevac danas, kako je to činio i pre skoro dva veka, postavlja ponovo temelje naučnog razvoja Srbije i omogućava njeno učešće u svetskim tokovima.
- Univerzitet, uz Državni data centar, superkompjutere i inovativna preduzeća, jedan je od ključnih oslonaca za "skok u budućnost" - poručio je Balint.
Svečanosti su ispred Ministarstva prisustvovali i državna sekretarka Aleksandra Šuvaković, v.d. šefa Kabineta Sava Stambolić i posebni savetnici ministra Ivica Đalović i Aleksandar Teo Petrović.
Balint je zajedno sa predstavnicima ministarstva posetio i Institut za informacione tehnologije u Kragujevcu i održao sastanak sa rukovodstvom ove mlade naučno-istraživačke organizacije.
On je istakao da Ministarstvo nastoji da da neophodnu podršku Institutu u cilju njegovog daljeg razvitka, ali i povezivanjima sa drugim naučno-istraživačkim ustanovama.
Na sastanku su predstavljeni organizaciona struktura i istraživački kapaciteti Instituta, koji se bavi najširom primenom informacionih tehnologija, od mašinstva do medicinskog inženjerstva.
Reči je bilo i o molekularno-biološkim i mikrobiološkim laboratorijama kojima Institut raspolaže.
Direktor ustanove Dalibor Nikolić istakao je da se fokus rada Instituta bazira na razvoju terapijskih rešenja kroz primenu informacionih tehnologija i veštačke inteligencije, u cilju dobijanja pametnih i održivih metoda i procesa.
Predstavljena je transformacija Instituta i pravci naučnog i istraživačkog razvoja, koje su usklađene sa evropskim standardima.
Nakon održanog sastanka predstavnici delegacije Ministarstva obišli su prostorije Centra izvrsnosti u ovom gradu, koji će, u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije koji je usvojen, u narednom periodu postati novi dom i Instituta za informacione tehnologije u Kragujevcu.