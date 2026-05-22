SAČUVAJ NAM SRBIJU, PRESVETA BOGORODICE, DA OSTANEMO DOSTOJNI PREDAKA: Ministarka Stamenkovski se pomolila pred pojasom Presvete Bogorodice
Ona se sa sinovima poklonila pojasu Presvete Bogorodice.
- Presveta Bogorodice, carice Nebeska, danas se sa verom i nadom poklanjamo Tvom svetom pojasu, pod kojim si nosila sina Božijeg Gospoda našeg, moleći Te da sačuvaš Srbiju, naš narod, porodice i svaku srpsku dušu gde god da živi - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke.
Milica Đurđević Stamenkovski je naglasila da se u danu Spasovdanske litije, dok ulicama Beograda odzvanja molitva i koraci vernog naroda, oseća koliko nam je potrebno jedinstvo, mir i Božja pomoć.
- Neka Tvoj pokrov bude nad našim narodom u vremenima iskušenja, da sačuvamo veru, slogu, svetinje i ljubav među sobom. Sačuvaj nam Srbiju, Presveta Bogorodice, da ostanemo dostojni predaka i da naša deca žive u miru, veri i slobodi - zaključila je ona.