Sitonija je godinama jedno od omiljenih letovališta naših turista, a upravo zbog velikih gužvi tokom sezone pojedine deonice puta postaju posebno rizične za vozače.

Jedan trenutak nepažnje može lako da dovede do ozbiljne nezgode, posebno na mestima gde se vozila uključuju sa parkinga direktno na magistralu.

Stranica Grčka info upozorila je turiste koji će ovog leta odmor provesti na Sitoniji.

- Ako letujete na Sitoniji, obratite pažnju na ovaj deo puta prema plaži Koviou posle Nikitija, jer upravo ovde ponekad dolazi do prilično opasnih situacija. Vozači pokušavaju da se uključe sa parkinga na magistralu, dok drugi naglo usporavaju ili se zaustavljaju kako bi sačekali slobodno mesto za parking - posebno tokom sezone kada su velike gužve - navodi Grčka info.

Problem je, kako ističu, što se automobili pojavljuju iz nepregledne krivine i često jedni druge ne vide na vreme.

- Više puta smo bili svedoci da je sudar izbegnut u poslednjem trenutku. Samo smanjite brzinu i držite odstojanje, posebno u julu i avgustu kada su najveće gužve - dodaju.