Devojčica Elena Juseinov (12) iz Kačareva kod Pančeva nestala je sinoć, potvrdili su iz porodice za Kurir.

- Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju o kretanju ili mestu gde se Elena nalazi da to odmah prijave policiji. Još uvek je tražimo, a dobili smo određene informacije koje bi mogle da pomognu u potrazi o čemu ćemo odmah da obavestimo policiju i nadamo se da ćemo je uskoro naći - poručuju iz porodice nestale devojčice.

Inače, Elena ima 12 godina, visoka je oko 155 centimetara, mršava je i ima crnu kosu. Na sebi je imala crnu majicu, crne farmerke, nike papuče, plavo-ljubičasti ranac.

Elena Juseinov, Kačarevo, nestala
Foto: Kurir

Prethodno su bližnji podelili apel za njen pronalazak putem društvenih mreža, a tetka koja brine o njoj je ispričala da je jako zabrinuta, budući da je reč o detetu koje je majka napustila kad je imala svega 6 godina.

- Sa Elenom mora mnogo da se radi. Ja sam joj zabranila izlaske, trudim se da je izvedem na pravi put. Sinoć je oko pola deset poželela meni i baki laku noć i otišla da spava. Rekla je i da je spakovala stvari za školu. Od tada je nismo videli, a ranac je ponela sa sobom - priča tetka.

Kako ističe, telefon joj je nedavno oduzela zbog kazne, a sada ga nosi u policijsku stanicu, nadajući se da može da pomogne.

Ko god da je video ili vidi Elenu, neka se HITNO javi policiji.

