CEADO je regionalna platforma nacionalnih antidoping organizacija Centralne i Istočne Evrope, osnovana 2019. godine u Budimpešti. Nakon prijema Bugarskog antidoping centra na sastanku u Atini, organizacija okuplja 11 zemalja članica posvećenih jačanju saradnje, razmeni znanja i zaštiti čistog sporta.

Izbor direktorke ADAS-a za potpredsednicu CEADO-a predstavlja značajno priznanje za rad Antidoping agencije Republike Srbije, ali i potvrdu aktivne uloge Srbije u razvoju regionalne i međunarodne antidoping saradnje. Ova odluka dodatno potvrđuje poverenje koje evropske antidoping organizacije imaju u stručnost, kontinuitet i institucionalni doprinos Srbije u oblasti zaštite integriteta sporta.

Foto: Privatna arhiva

- Počastvovana sam ukazanim poverenjem i izborom za potpredsednicu CEADO-a. Verujem da nas u narednom periodu očekuje još intenzivnija saradnja u oblasti edukacije, prevencije i razmene iskustava među antidoping organizacijama regiona. Zajednički rad i povezivanje ključni su za očuvanje integriteta sporta i stvaranje bezbednog i fer okruženja za sportiste - izjavila je prof. dr Milica Vukašinović Vesić.

Na sastanku su razmatrane i aktuelne strateške i operativne teme, uključujući pripreme za primenu Svetskog antidoping kodeksa 2027, jačanje preventivnih aktivnosti, unapređenje saradnje među nacionalnim antidoping organizacijama i dalji razvoj zajedničkih regionalnih inicijativa.

