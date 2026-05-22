“Moj prvi i jedini zahtev je odanost otadžbini! Da stvorimo besmrtnu Srbiju! Jednu jedinu! Našu majku i otadžbinu! Njoj odani moramo biti! Ona je naš san i vera! Besmrtna i jedina otadžbina Srbija! Neka živi u večnosti jedina naša otadžbina, Srbija! Slava Bogu!”, reči su Miloša Vučevića, bivšeg premijera Republike Srbije i aktuelnog predsednika Srpske napredne stranke, gosta emisije “Neispričano”. Ova emisija, urednice i voditeljke Jelene Pejović, biće emitovana na Kurir televiziji u subotu, 23. maja u 18.35.

Na raskrsnici puteva na kojoj smo izgradili otadžbinu, od Rasa i Prizrena do Beograda, istorija je uvek bila teška i ratnička. Nikada nije bilo lako braniti se od tuđe sablje, čizme, bombi i ultimatuma.

Na osnovu malog dela prethodno citiranog govora, jasno je da je i danas potrebno braniti identitet, tradiciju i veru srpskog naroda.

Odabrao je da brani temelje državnosti i zato je proglašen nacionalistom, tvrdom, nepopularnom strujom, slabim evropejcem i neprilagodljivim tradicionalistom.