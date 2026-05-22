Foto: Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, zajedno sa državnim sekretarom Đorđem Dabićem i gradonačelnicom Užica dr Jelenom Raković Radivojević, obišla je danas novootvoreni vrtić "Bubamara" u naselju Carina, čije opremanje je finansijski podržalo ministarstvo.

Žarić Kovačević je istakla da je zadovoljstvo videti da vrtić, koji je počeo sa radom prošle sedmice, već pohađa 70 mališana, dok će od septembra njegovi kapaciteti biti u potpunosti iskorišćeni i da će u njemu boraviti oko 200 dece.

- Kada smo ranije obilazili ovaj objekat, govorili smo o značaju ulaganja u predškolsko obrazovanje i očekivanju da će otvaranjem vrtića biti ukinute liste čekanja u Užicu. Danas možemo da kažemo da se taj cilj ostvaruje i da se otvaranjem ovog, 14. po redu objekta Predškolske ustanove "Užice", rešava dugogodišnji problem nedostatka mesta u vrtićima, što roditeljima donosi veću sigurnost i olakšava usklađivanje porodičnih i poslovnih obaveza - istakla je ministarka Žarić Kovačević.

Dodala je da su ovakvi projekti primer dobre saradnje države i lokalnih samouprava, podsećajući da je ministarstvo prošle godine sa 14 miliona dinara podržalo projekat kojim je, osim opremanja vrtića "Bubamara", bilo obuhvaćeno i ekonomsko osnaživanje porodica na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima kroz dodelu subvencija za nabavku traktora, kao i unapređenje uslova za boravak dece na otvorenom u GO Sevojno kroz izgradnju igrališta, koje je ministarka danas takođe obišla.

Prema njenim rečima, cilj Ministarstva za brigu o porodici i demografiju je da svaki roditelj u Srbiji ima osećaj sigurnosti da će njegovo dete biti zbrinuto u kvalitetnom, bezbednom i podsticajnom okruženju, a da deca imaju jednake šanse za pravilan razvoj i obrazovanje od najranijeg uzrasta.

Ona je pohvalila Užice da sistemski brine o mladima, roditeljima i deci podsećajući da ova jedinica lokalne samouprave sprovodi veliki broj mera populacione politike i podrške porodicama, među kojima su jednokratne novčane pomoći nezaposlenim porodiljama, subvencionisanje boravka dece u privatnim vrtićima i podrška parovima u postupcima vantelesne oplodnje.

Žarić Kovačević je naglasila da će Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju nastaviti da podržava lokalne samouprave širom Srbije, dodajući da je samo ove godine sa blizu 400 miliona dinara podržalo 64 lokalne samouprave i njihovih 112 mera za unapređenje položaja i života porodica. Među korisnicima sredstava je i Grad Užice, za čije projekte rekonstrukcije koji se odnose na izgradnju sportskog terena za mali fudbal na Gradskoj plaži i sanacije sportskog terena za košarku u GO Sevojno opredeljeno više od sedam miliona dinara.

Zahvalivši se Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju i ministarki Jeleni Žarić Kovačević na podršci, gradonačelnica Užica istakla je da je otvaranje vrtića "Bubamara" rezultat zajedničkog rada grada i države. Ona je poručila da će grad nastaviti sa ulaganjima u predškolsko obrazovanje, kao i u razvoj seoskih sredina.