Danas oko 13 sati pronađena je devojčica (12) iz Kačareva čija je tetka prijavila da he noćas nestala. Ona je pronađena na teritoriji Pančeva.

Prema nezvaničnim saznanjima, devojčica koja se vodila kao nestala, sinoć je napustila kuću u kojoj stanuje kako bi otišla kod svog dečka.

- Nije obavestila tetku koja je njen zakonski staratelj da odlazi kod dečka, zbog čega se veruje da je žena prvo pomislila na najgore i brzo otišla u policiju kako bi prijavila nestanak devojčice - rekao je izvor.

Tetka koja brine o devojčici je ispričala je za "Telegraf" da je jako zabrinuta, budući da je reč o detetu koje je majka napustila kad je imala svega 6 godina.

- Sa njom mora mnogo da se radi. Ja sam joj zabranila izlaske, trudim se da je izvedem na pravi put. Sinoć je oko pola deset poželela meni i baki laku noć i otišla da spava. Rekla je i da je spakovala stvari za školu. Od tada je nismo videli, a ranac je ponela sa sobom - priča tetka nestale devojčice.

Kako ističe, telefon joj je nedavno oduzela zbog kazne, a sada ga nosi u policijsku stanicu, nadajući se da može da pomogne.

Kurir.rs/ Blic

