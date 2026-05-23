Sa dolaskom toplijih dana, priroda se budi, a sa njom i snalažljivi gmizavci koji u potrazi za hladom, vodom ili hranom mogu zalutati u naš dom.

Suprotno mitovima, zmije ne traže konflikt - one traže mir, mrak i sigurnost. Zato biraju mesta na koja mi retko obraćamo pažnju ili ih uzimamo zdravo za gotovo.

Evo koja su to kritična mesta koja morate držati na radaru.

1. Podrumi, sutereni i garaže: Prva stanica za neželjene goste

Ove prostorije su uglavnom u nivou zemlje ili ispod nje, što ih čini najlakšom metom. 

Zašto baš tu: Podrumi nude idealan spoj - mračni su, hladniji od ostatka kuće tokom letnjih žega, a često su puni starih stvari, alata i kutija koje služe kao savršeno skrovište.

Gde tačno gledati: Uglovi iza starih polica, unutrašnjost otvorenih kartonskih kutija i prostori iza nagomilanog ogrevnog drveta.

2. Mesta na koja niko ne obraća pažnju (Aparati i cevi)

Zmije su majstori skrivanja i mogu se provući kroz neverovatno male otvore.

Iza i ispod bele tehnike: Toplota koju motori frižidera, zamrzivača ili mašina za pranje veša emituju može privući zmije, naročito tokom svežijih noći.

Foto: RINA

Oko vodovodnih i kanalizacionih cevi: Ako oko cevi koje ulaze u kuću postoje pukotine ili prostor, zmije će ih iskoristiti kao sopstveni "auto-put".

Kutije za roletne i klima-uređaji: Retko otvaramo kutije iznad prozora, a one su suve, tople i zaštićene od spoljnih uticaja.

3. "Zaboravljeni" uglovi u dvorištu tik uz kuću

Pre nego što uđu unutra, zmije provode vreme blizu temelja.

Foto: Kurir/B.R.

Visoka trava i korov uz zidove kuće: Pružaju im odličan zaklon dok traže pukotinu kroz koju bi ušle.

Gomile lišća, kamenja ili saksije: Ako držite gomilu praznih plastičnih saksija ili naslagano drvo odmah do ulaznih vrata, bukvalno ste im napravili "dobrodošlicu".

Kako da preduhitrite situaciju? (Brzi vodič za zaštitu)

Da ne biste došli u situaciju da se iznenadite, primenite ovih nekoliko zlatnih pravila:

Sredite nered: Izbacite nepotrebne kartonske kutije iz podruma i garaže. Zamenite ih plastičnim kutijama sa poklopcem koje se dobro zatvaraju.

5 mesta kroz koja zmije mogu ući u vašu kuću
Foto: Instagram Printscreen/Udruženje Poskok

Zatvorite pukotine: Detaljno pregledajte temelje kuće, prostor oko prozora i mesta gde cevi ulaze u objekat. Sve pukotine popunite malterom ili pur-penom.

Mrežice na otvorima: Postavite guste mrežice na ventilacione otvore, kao i na prozore podruma koje često držite otvorene.

Košenje i čišćenje: Održavajte travu niskom i pomerite gomile drva ili kamenja što dalje od same konstrukcije kuće.

Zlatno pravilo: Ako ipak naiđete na zmiju u kući, ostanite smireni. Nemojte je napadati niti hvatati golim rukama. Većina zmija na našim prostorima je bezopasna, a najbolji korak je da pozovete lokalnu službu za zoohigijenu ili stručnjake koji će je bezbedno ukloniti.

(Kurir.rs/Blic)

Ne propusti
