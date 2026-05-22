Priča je odavno započeta i mora sudski da se završi. Kada je došlo vreme za to, te kada su se pojavile indicije da nije sve kako bi trebalo da bude, menadžment „Pančevca” dao je nalog sudskom veštaku da izvrši veštačenje o protoku novca preko blagajne lista četiri godine unazad, pre privatizacije.

Veštak je utvrdio, pa s obzirom na to postoje i osnovi sumnje, da je Slavica Knežević, bivša blagajnica „Pančevca”, i pre privatizacije „Pančevca” uzimala za sebe novac, čime je finansijski oštetila državu Srbiju i list „Pančevac”.

Slavica Knežević je suspendovana s posla 2019. godine upravo zato što je menadžment „Pančevca” smatrao da ona svojim postupanjem šteti državi i firmi, to jest da novac nezakonito prisvaja za sebe.

Prema nalazu angažovanog veštaka, postoje osnovi sumnje da je Slavica Knežević u periodu od 2015. do 2019. godine, kada je „Pančevac” već bio privatizovan, oštetila najstariji nedeljnik na Balkanu za 22 miliona dinara. Ona je, sumnja se, za približno isti iznos oštetila Srbiju i list i pre privatizacije, što će se znati kada bude bilo kompletirano veštačenje za period od četiri godine pre aukcije.