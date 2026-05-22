Humanitarna fondacija "Budi human - Aleksandar Šapić Prikuplja novčana sredstva za Milicu Milosavljević (37).

Milici je dijagnostikovan glioblastom (IDH‑wildtype, CNS WHO gradus 4), agresivan i brzo progresivan tumor mozga (C71.1 Neoplasma malignum cerebri, lobi frontalis). Bolest je otkrivena nakon saobraćajne nezgode u kojoj je Milica učestvovala, kada je tokom hitne dijagnostike uočena ekspanzivna tumorska lezija frontalno parasagitalno, sa zahvatanjem rostruma, genuma i splenijuma korpusa kalozuma, kao i prisutnom intratumorskom hemoragijom.

Nakon dodatnih CT i MRI pregleda, potvrđeno je postojanje neoplastične lezije koja je zahtevala hitno neurohirurško lečenje. Milica je 9. aprila 2026. godine podvrgnuta kompleksnoj operaciji kraniotomiji sa resekcijom i redukcijom tumora frontalnog režnja i korpusa kalozuma, uz rekonstrukciju dure i stabilizaciju koštanog poklopca. Operacija je protekla uspešno, a Milica je postoperativno bila svesna, orijentisana i bez grubih neuroloških ispada.

Tokom boravka u bolnici lečena je u jedinici intenzivne nege, a zatim na odeljenju neurohirurgije. Zbog pojave likvoreje na mestu operativne rane, više puta je rađena dijagnostička i terapijska lumbalna punkcija. Rana je stabilizovana, a Milica je započela ranu fizikalnu rehabilitaciju i vertikalizaciju.

Nakon završene operacije, Milica je započela standardni protokol lečenja- hemioterapiju i radioterapiju na UKCS. U planu je nastavak lečenja u inostranstvu, u vidu personalizovane imunoterapije i dodatne dijagnostičke procedure koje predstavljaju šansu u borbi protiv ove teške bolesti.

Sredstva su potrebna za personalizovanu imunoterapiju i napredne dijagnostičke procedure, specijalističke preglede, laboratorijske analize, putne troškove i smeštaj tokom lečenja.

Troškovi lečenja višestruko prevazilaze mogućnosti porodice, zbog čega je potrebna pomoć humanih ljudi u vidu donacija.

Za Miličinu borbu! Budimo humani!

Pomozimo Milici!

Uplatom na dinarski račun:

160-6000002579395-39

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

*Pristupite preko vaše mBanking aplikacije i skenirajte kod sa ekrana. Iznos je podešen na 1000 RSD, a korekcija iznosa se može uraditi u samoj aplikaciji.

Uplatom na devizni račun:

160-6000002580769-88

IBAN:

RS35160600000258076988

SWIFT/BIC: