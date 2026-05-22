Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da budu oprezni na putevima kroz Ovčarsko kablarsku klisuru, pored Ibra i kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, zbog mogućih odrona.

Poseban oprez neophodan je na deonicama gde je zbog radova usporeno odvijanje saobraćaja, naveo je AMSS.