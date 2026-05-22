Slušaj vest

Godišnje takmičenje jedinica vojne policije i izviđačkih jedinica Vojske Srbije svečano je završeno danas u kasarni „Ribnica“ u Kraljevu dodelom pehara i medalja najuspešnijim ekipama i takmičarima.

U konkurenciji 14 ekipa iz Vojske Srbije i po dve iz ministarstava unautrašnjih poslova Republike Srbije i Republike Srpske, najbolji je tim Odreda Vojne policije specijalne namene „Kobre“. Drugo mesto pripalo je ekipi Bataljona za specijalne operacije „Sokolovi“ iz 72. brigade za specijalne operacije, dok je trećeplasirani tim Žandarmerije.

1/7 Vidi galeriju Završeno takmičenje vojnopolicijskih i izviđačkih jedinica Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Rešavajući kompleksne i naporne mentalne i fizičke zadatke takmičari su na terenu, sem odlične uigranosti i timskog duha svojih ekipa, prikazali i izvanrednu uvežbanost, vatrenu osposobljenost, taktičke veštine i snalažljivost, kao i psihofizičku izdržljivost. Oni su se u prve dve faze nadmetali u rešavanju vatrenih zadataka, pojedinačno i u sastavu patrole na posebno uređenom strelištu. U trećoj fazi su na patrolnoj stazi dokazali svoje taktičke osposobljenosti, a zbir rezultata iz svih takmičarskih faza, nakon današnje, četvrte etape, odlučio je pobedničku ekipu.